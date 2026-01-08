8 de enero de 2026 - 20:07

La industria y la construcción sufrieron en noviembre su peor caída en más de un año

La producción en fábricas se desplomó 8,7% interanual y acumuló cinco meses consecutivos en baja, mientras que la construcción volvió a terreno negativo con una caída del 4,7%.

La construcción y la industria marcaron una caída en noviembre

La construcción y la industria marcaron una caída en noviembre

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Tanto el sector industrial como el de la construcción cerraron noviembre con pésimos resultados. Con respecto al primero, cayó casi 9% en la medición interanual, reflejando la tendencia en caída consolidada; para el segundo indicador, es la segunda vez que cierra en terreno negativo, tras haber caído 4,7% contra noviembre del 2024.

Leé además

Corredores inmobiliarios avizoran que el blanqueo impulsará la compraventa de viviendas

El blanqueo ofrece expectativas favorables para el mercado inmobiliario

Por Sandra Conte
Así quedan los sueldos para los obreros de la construcción en Mendoza este enero.

Paritarias UOCRA: así quedaron los sueldos de los obreros de la construcción en Mendoza este enero

Por Matías Carretero

Tanto la producción fabril como la construcción se enfriaron en el penúltimo mes del 2025. Ambos indicadores mostraron resultados desfavorables para el fin de año.

Según el Indec, la actividad industrial acumula 21 meses de resultados negativos
Según el Indec, la actividad industrial acumula 21 meses de resultados negativos
Según el Indec, la actividad industrial acumula 21 meses de resultados negativos

Según los informes que difundió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el sector industrial registró su quinto mes consecutivo en caída, mientras que la construcción obtuvo su segundo mes en el año con un resultado poco alentador.

La industria no repunta

En noviembre, el índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) mostró una caída de 8,7% respecto a igual mes de 2024. Comparado con octubre, el IPI manufacturero cayó 0,6%.

Industria Indec

Sin embargo, los meses que sí cerró en alza (desde enero hasta junio) parecen haber tenido más influencia al momento de medir el acumulado del año: subió 2% respecto a igual período de 2024.

Con esta nueva caída, registra el quinto mes del año consecutivo en caída: julio (-0,8%), agosto (-4,3%), septiembre (-0,5%), octubre (-2,8%) y noviembre (-8,7%).

Uno por uno, los números de la industria

  • Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear: 6,3%.
  • Madera, papel, edición e impresión: -0,3%.
  • Otro equipo de transporte: -0,5%.
  • Productos minerales no metálicos: -2,4%.
  • Industrias metálicas básicas: -3,1%.
  • Sustancias y productos químicos: -3,4%.
  • Productos de tabaco: -5,6%.
  • Alimentos y bebidas: -7,8%.
  • Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras: -9,4%.
  • Productos de caucho y plástico: -12,5%.
  • Otros equipos, aparatos e instrumentos: -14%.
  • Prendas de vestir, cuero y calzado: -17,6%.
  • Maquinaria y equipo: -17,9%.
  • Productos de metal: -18,6%.
  • Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes: -23%.
  • Productos textiles: -36,7%.

La construcción vuelve a caer por segunda vez en el año

En cuanto al indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC), volvió a registrar un mal desempeño como ya había sucedido en enero (-1,4%).

Construcción Indec

En particular, cayó 4,7% interanual y 4,1% mensual. En el período enero-noviembre mostró un aumento del 6,6%, explicado por el buen desempeño que sostuvo durante el resto de los meses.

Con relación a igual mes del 2024, cinco de los trece insumos para la construcción subieron en noviembre: artículos sanitarios de cerámica, hormigón elaborado, asfalto, hierro redondo y aceros para la construcción y resto.

Mientras que cemento portland, mosaicos graníticos y calcáreos, pinturas para construcción, cales, placas de yeso, pisos y revestimientos cerámicos, yeso y ladrillos huecos cayeron en la medición interanual.

Expectativas desfavorables para el período diciembre-febrero

Los resultados obtenidos por la encuesta cualitativa de la construcción -realizada a grandes empresas del sector- reflejan expectativas desfavorables con respecto al nivel de actividad esperado para el período diciembre 2025-febrero 2026.

  • Obras privadas: el 68,5% prevé que el nivel de actividad del sector no cambiará durante los próximos tres meses, mientras que 18,5% estima que disminuirá y 13%, que aumentará.
  • Obras públicas: el 54,1% opina que el nivel de actividad no cambiará durante el período diciembre 2025-febrero 2026, mientras que 24% cree que disminuirá y 21,9%, que aumentará.

Uno por uno, los números de los insumos

  • Artículos sanitarios de cerámica: 33,2%.
  • Hormigón elaborado: 19,7%.
  • Asfalto: 17,6%.
  • Hierro redondo: 5,9%.
  • Aceros para la construcción y resto: 1,6%.
  • Cemento portland: -4,7%.
  • Mosaicos graníticos y calcáreos: -5,7%.
  • Pinturas para construcción: -7,4%.
  • Cales: -8,6%.
  • Placas de yeso: -9%.
  • Pisos y revestimientos cerámicos: -15%.
  • Yeso: -17,8%.
  • Ladrillos huecos: -19,3%.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El barrio que nace entre olivos y apuesta a la sostenibilidad extrema

El nuevo urbanismo mendocino: el barrio que nace entre olivos y apuesta a la sostenibilidad extrema

Por Matías Carretero
construccion eficiente: la plataforma que busca masificar el steel framing en latinoamerica

Construcción eficiente: La plataforma que busca masificar el steel framing en Latinoamérica

Por Matías Carretero
El proyecto más ambicioso que la empresa Criba ejecuta en Mendoza es Vesta

Desafíos del mercado inmobiliario mendocino: entre la brecha de precios y la necesidad del crédito hipotecario

Por Matías Carretero
Exploración de cobre en la mina Cerro Amarillo. Prensa Gobierno

Cómo arranca la temporada de exploración minera en el Sur mendocino

Por Sandra Conte