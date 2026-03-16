16 de marzo de 2026 - 12:20

Judiciales también aceptó el aumento del 10% en paritarias: qué gremios restan por acordar con el Gobierno

Empleados Judiciales se sumó a la lista de gremios estatales que acordaron con el Poder Ejecutivo.

Judiciales-paritarias
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Gobierno provincial abrochó un nuevo acuerdo salarial en las reuniones paritarias, apenas comenzada la semana. La Asociación de Empleados Judiciales aceptó el 10% de aumento propuesto para este primer semestre de 2026 y es el séptimo sindicato que aprueba.

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La propuesta salarial del Gobierno consiste en un aumento para marzo de 7 % y de 3% para mayo. Los incrementos son no acumulativos y se calculan sobre la base fija de diciembre de 2025.

De esta forma, el sindicato conducido por Ricardo Babillon se sumó a la lista de gremios que ya aceptaron y son siete los sectores de la Administración Pública que suscribieron el nuevo acuerdo salarial.

El primero en hacerlo fue el SUTE (docentes y celadores) y lo siguieron: Funcionarios Judiciales, Dirección Provincial de Vialidad, Tribunal de Cuentas, Tesorería General, Fiscalía de Estado y Empleados Judiciales.

Se espera la respuesta de ATE

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) recibió la semana pasada la propuesta salarial del 10% para los sectores de Administración Central, Licenciados en Enfermería, Salud y Desarrollo Social, y decidió bajarla a las bases para que voten por la aprobación o el rechazo.

Uno de los puntos de acercamiento que destacó ATE fue que la Subsecretaría de Trabajo ratificó la "mayoría absoluta" de este sindicato en el Régimen 15, por más de 4.305 afiliados, con respecto a ATSA, gremio al que acusaron de pretender "entregar los derechos de los trabajadores al patrón de turno".

"De esta manera, también se ratificó la plena vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo del sector (ley 9068), por lo cual no habrá reforma laboral", sostuvo el sindicato conducido por Roberto Macho.

La votación de la propuesta salarial se realiza mediante un plebiscito, puesto en marcha en cada uno de los sectores afectados, desde el viernes pasado. La votación continuaba hoy y mañana se darán a conocer los resultados, con presencia de escribano, informaron.

Ampros reclama la reapertura de paritarias

La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMProS) se desmarcó del resto de los gremios y rechazó la propuesta salarial del 10% el pasado 3 de marzo. Desde ese momento se cortó la comunicación con el Gobierno y ahora reclaman que se reabran las negociaciones, como sucedió con ATE; aunque ellos tuvieron un cortocircuito tras recibir el ofrecimiento del 7% inicial y la segunda propuesta no fue rechazada de plano.

En tal sentido, Claudia Iturbe, secretaria general de la entidad gremial, sostuvo: “Habiendo tomado conocimiento de que el Poder Ejecutivo Provincial reanudó las instancias de negociación con representantes gremiales, entendemos imprescindible que se reanude el diálogo con esta entidad gremial y que dicho proceso se encuadre plenamente dentro de los procedimientos establecidos por la Ley 7759, garantizando la participación institucional en el ámbito formal de la Comisión Negociadora".

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