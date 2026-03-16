16 de marzo de 2026 - 08:50

Guaymallén: una mujer resultó herida tras chocar contra un camión y un árbol

El siniestro ocurrió alrededor de las 6.50 en la intersección de las calles Buenos Vecinos y Staracce.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una mujer resultó lesionada este lunes por la mañana luego de protagonizar un accidente de tránsito en Guaymallén.

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El siniestro ocurrió alrededor de las 6.50 en la intersección de las calles Buenos Vecinos y Staracce. Según informaron fuentes policiales, un automóvil Volkswagen Fox que circulaba por calle Staracce en dirección oeste–este impactó contra el lateral izquierdo de un camión Mercedes Benz al llegar al cruce de ambas arterias.

Tras la colisión, el vehículo menor continuó su marcha y terminó chocando contra un árbol ubicado sobre la margen oeste de calle Buenos Vecinos.

Como consecuencia del fuerte impacto, la conductora del auto, identificada como M. S. H., sufrió politraumatismo moderado. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) la asistió en el lugar y posteriormente fue trasladada al Hospital Central para una mejor atención.

En tanto, el conductor del camión, D. O. D., no presentó lesiones. Además, el test de alcoholemia realizado arrojó resultado negativo, con 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.

En el hecho intervino personal de la Delegación Vial Gran Mendoza.

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