19 de marzo de 2026 - 10:52

Desbarataron un criadero clandestino y rescataron a 81 perros de raza que pretendían vender

El operativo se realizó en una vivienda de El Sauce, Guaymallén, tras denuncias de los vecinos por olores nauseabundos. Los animales, en su mayoría de raza Pinscher miniatura, vivían entre excrementos y agua estancada.

Así desbarataron en Guaymallén un criadero clandestino donde rescataron a 81 perros en condiciones extremas.

Así desbarataron en Guaymallén un criadero clandestino donde rescataron a 81 perros en condiciones extremas.

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Municipalidad de Guaymallén
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

En un operativo conjunto entre la Municipalidad de Guaymallén, la Policía Rural y la Justicia, las autoridades lograron desarticular un criadero clandestino que funcionaba sin habilitación ni control sanitario en una vivienda ubicada en distrito de El Sauce. Hay una persona detenida.

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La investigación se inició por reiteradas denuncias de los vecinos de la zona, quienes alertaron por fuertes olores, falta de higiene y movimientos compatibles con la cría y comercialización ilegal de animales de raza.

Rescate de perros en Guaymallén
Imágenes del operativo en la vivienda de El Sause donde funcionaba un criadero clandestino.

Imágenes del operativo en la vivienda de El Sause donde funcionaba un criadero clandestino.

Personal de Fiscalización y Zoonosis, junto a veterinarios policiales fueron recibidos por un morador, quien permitió el ingreso, dando inicio al procedimiento en presencia de testigos. Al ingresar al inmueble, se encontraron un total de 81 perros (entre cachorros y adultos utilizados para reproducción) los cuales permanecían hacinados. La mayoría presentaba las características de la raza Pinscher miniatura.

Los animales estaban en condiciones de extrema insalubridad, con acumulación de excremento, agua estancada y sin los cuidados básicos requeridos. Además, los efectivos procedieron al secuestro de dispositivos electrónicos y medicación vencida, tanto de uso veterinario como humano.

Rescate de perros en Guaymallén
En total encontraron 81 perros en precarias condiciones.

En total encontraron 81 perros en precarias condiciones.

Asimismo, se confirmó que los animales eran presuntamente comercializados de manera ilegal, lo que refuerza la hipótesis de un negocio clandestino sin ningún tipo de control sanitario.

Durante el procedimiento, una persona fue aprehendida y puesta a disposición de la Unidad Fiscal interviniente. Se le investiga por el presunto delito de maltrato animal y otras infracciones comerciales y sanitarias. Desde la Municipalidad informaron que el operativo se desarrolló sin incidentes y que todo quedó debidamente documentado, conforme a las formalidades legales vigentes.

Rescate de perros en Guaymallén
Imágenes del operativo en la vivienda de El Sause donde funcionaba un criadero clandestino.

Imágenes del operativo en la vivienda de El Sause donde funcionaba un criadero clandestino.

¿Qué pasará con los perros?

Los 81 perros fueron retirados del lugar y trasladados para su resguardo y atención por parte de personal especializado, en articulación con organizaciones proteccionistas.

En este caso intervino Salvado Patas y serán quienes se encarguen de encontrar hogares responsables para los animales. En tanto, desde el área de Salud de Guaymallén se encargarán de castrar a los animales, desparasitarlos y colocarles la vacuna antirrábica.

Rescate de perros en Guaymallén
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