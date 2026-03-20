Chocó a un auto estacionado, intentó huir y lo atraparon: tenía casi cuatro veces el alcohol permitido

El incidente ocurrió este jueves por la noche en Guaymallén. El test de alcoholemia del conductor arrojó un resultado de 1,86 g/l.

Chocó un auto estacionado, intentó escapar y lo atraparon: cuadruplicó el límite de alcohol permitido. / Imagen ilustrativa

Durante la noche del jueves, un hombre que conducía en estado de ebriedad protagonizó un choque en el departamento de Guaymallén y se fugó, hasta que fue detenido con un índice de alcoholemia casi cuatro veces por encima de lo permitido porley.

El siniestro se registró a las 22.40 en la intersección de las calles Virgen de la Nieve y Ecuador. Según fuentes policiales, un automóvil Fiat Palio se encontraba correctamente estacionado sobre la calzada cuando fue impactado violentamente por una camioneta Renault Kangoo.

Tras el choque, el conductor del utilitario aceleró su marcha con la intención de escapar del lugar. Sin embargo, fue detenido a dos cuadras por personal policial.

Al momento de la detención, los efectivos procedieron a realizarle el correspondiente control de alcoholemia. El resultado fue contundente: 1,86 g/l de alcohol en sangre, casi cuadruplicando el límite legal permitido.

Intervino la Jueza del Juzgado Contravencional N°2 de Villa Nueva.