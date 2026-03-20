El delincuente de 36 años fue capturado por la policía y preventores en la madrugada de hoy. Al momento de su aprehensión, le secuestraron un cuchillo de 30 centímetros.

Detuvieron a un hombre con antecedentes por robar un matafuegos en una de las torres Procrear

Un hombre con un extenso historial delictivo fue detenido durante la madrugada de este viernes luego de perpetrar un robo en el complejo habitacional Procrear, ubicado en Capital. El hecho ocurrió pasadas las 03:10 horas en la Torre K, sobre la calle Tiburcio Benegas.

La alerta llegó a través de un llamado al 911, donde vecinos informaron sobre la presencia de un sujeto que había sustraído un matafuego del edificio y se daba a la fuga a pie por la zona de las vías férreas.

Tras recibir las características físicas y de vestimenta del sospechoso, personal de Preventores de Ciudad y efectivos policiales iniciaron un patrullaje por las inmediaciones. Minutos después, localizaron al delincuente detrás del edificio del EMOP, sobre el costado oeste, donde lograron reducirlo.

Al revisar las instalaciones de la Torre K, constataron los daños y el faltante de los elementos: un extintor marca Melisam de 5 kg, un adaptador de manguera de incendio y daños materiales en los gabinetes de seguridad de la torre.

Además, durante la requisa al detenido, se le secuestró un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros de largo.

MITAD y MITAD (11) El delincuente llevaba un cuchillo de 30 centímetros. Policía de Mendoza Los antecedentes del delincuente El detenido fue identificado como E. B., de 36 años. Según los registros oficiales,durante el año 2024 acumuló antecedentes por: Robo simple.

Tres hechos de robo simple en concurso real.

Robo simple en grado de tentativa. El Ayudante Fiscal en turno dispuso la aprehensión inmediata del sujeto, quien quedó a disposición de la Oficina Fiscal correspondiente. En el lugar del hecho trabajó personal de Policía Científica.