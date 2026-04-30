El hombre cometió el ilícito en Venado Tuerto y la Policía lo localizó en un casino a 150 kilómetros del lugar. El sospechoso se encuentra detenido y a disposición de la Justicia.

Robó 3 millones de pesos de una Catedral y lo atraparon apostando en un Casino en Rosario | Imagen ilustrativa

Este miércoles, un hombre oriundo de La Rioja fue detenido por robar 3 millones de pesos en una iglesia catedral, en la localidad santafecina de Venado Tuerto. El sospechoso había viajado hasta un casino en Rosario para apostar parte del dinero sustraído.

Según informaron medios locales, el hombre ingresó a la Catedral de la Inmaculada Concepción y, aprovechando que la entrada no contaba con medidas de seguridad, logró sustraer millones en efectivo.

Al notar lo sucedido, autoridades de la Iglesia dieron aviso al 911 y elevaron la denuncia. Personal de la Comisaría 2° de la Policía de Investigaciones (PDI) inició un operativo para seguir los pasos del sujeto.

El hombre fue detenido en un casino Las cámaras de seguridad de la zona, captaron el momento en que el hombre se dirigió a una remisería cercana tras cometer el ilícito y pidió un auto con destino a Rosario, ciudad que se encuentra a más de 150 kilómetros del lugar de los hechos.

Las autoridades identificaron que se trataba de un hombre de 42 años y se investiga si actuó en complicidad con otras personas. Tras horas de investigación, la Policía localizó al sospechoso en el Casino City Center, en Rosario. Según trascendió, habría ingresado al lugar para apostar parte del dinero que sustrajo de la Catedral.

Detenido- Venado Tuerto El hombre fue detenido mientras apostaba en un casino en Rosario Los fiscales a cargo de la causa, Luciana Del Grecco y Mayra Vuletic ordenaron la detención del sujeto, quien intentaba contactarse nuevamente con el chofer del remis para solicitarle una operación financiera. Según informó el medio Venado24, el hombre fue trasladado nuevamente a Venado Tuerto donde quedó detenido en una celda y en los próximos días será llevado ante una audiencia imputativa y cautelar en tribunales.