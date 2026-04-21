Un niño de 12 años robó una moto, huyó en contramano y casi lo atropellan: el video viral

Un niño de 12 años fue demorado en la ciudad de Tres Arroyos, Buenos Aires, tras robar una moto estacionada e intentar escapar en contramano . El hecho fue registrado por las cámaras de seguridad, y captó justo una peligrosa maniobra del menor en la que estuvo a punto de ser atropellado.

Un niño dejó una emotiva carta en su asiento de avión y conmovió a todos: "Busco un mundo mejor"

El hecho ocurrió durante la madrugada del viernes 10 de abril, aunque se conoció en las últimas horas luego de que el video del momento se viralizara en redes sociales . En el registro se lo ve circulando de manera inestable por no saber manejar el vehículo, algo normal para niños de esa edad.

Todo comenzó cerca de las 1.15 en la avenida Moreno al 100, cuando el menor tomó una moto que estaba estacionada sobre la vereda y emprendió la fuga . El dueño del rodado advirtió la situación y le gritó al chico que la dejara, antes de comunicarse con el sistema de emergencia para denunciar el robo.

A partir de ese aviso, el Centro de Monitoreo inició un seguimiento mediante cámaras de seguridad, lo que permitió ubicar rápidamente al menor mientras se desplazaba de forma errática.

Embed #TresArroyos “ME LA ROBÓ UN NENE”: TIENE 12 AÑOS, SE LLEVÓ UNA MOTO A LA MADRUGADA, PERO NO SABÍA MANEJARLA Y CASI LO ATROPELLAN CUANDO ESCAPABA EN CONTRAMANO POR UNA AVENIDA



El hecho ocurrió cerca de la 1.15 en avenida Moreno al 100 cuando el menor sustrajo una Gilera 110cc de… pic.twitter.com/2VQJF5RjYH — 24con (@24conurbano) April 21, 2026

Durante la huída, el chico circuló en contramano y, debido a la falta de control, estuvo cerca de ser atropellado, en una secuencia que quedó registrada en video. Al verse acorralado y sin poder manejar con estabilidad, abandonó la moto a un costado de la calle y continuó la fuga a pie.

Estuvo demorado: “Hurto de motovehículo”

Minutos después, personal de la Patrulla Urbana logró interceptarlo en la avenida Moreno al 200, donde fue demorado por poco tiempo. Al tratarse de un menor, los efectivos policiales aplicaron el protocolo correspondiente y aguardaban la llegada de sus padres al lugar.

Finalmente fue trasladado a la comisaría junto a su familia, donde se realizaron las actuaciones de rigor y luego quedó bajo su cuidado. La causa fue caratulada como “hurto de motovehículo” e interviene la fiscalía del fuero penal juvenil.