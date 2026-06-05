La conductora de 28 años perdió el control de su Renault Clio y chocó contra un árbol sobre calle Videla Aranda. Quedó atrapada en el vehículo, fue rescatada por Bomberos y trasladada al Hospital Italiano con politraumatismos.

Una joven conductora se estrelló contra un árbol en Maipú y fue rescatada por Bomberos

Una mujer de 28 años resultó herida este viernes por la mañana luego de protagonizar un accidente vial en solitario en Maipú.

El hecho ocurrió cerca de las 9.10 sobre calle Videla Aranda al 5700, cuando, por causas que son materia de investigación, la conductora de un Renault Clio perdió el control del vehículo e impactó contra un árbol.

Tras un llamado a la línea de emergencias 911, personal policial se desplazó hasta el lugar y constató el siniestro. Debido a la violencia del choque, la joven quedó atrapada dentro del habitáculo y debió ser rescatada por efectivos de Bomberos.

Posteriormente, profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) la asistieron en el lugar y la trasladaron al Hospital Italiano, donde fue diagnosticada con politraumatismos.