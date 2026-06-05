5 de junio de 2026 - 13:29

Una joven conductora se estrelló contra un árbol en Maipú y fue rescatada por Bomberos

La conductora de 28 años perdió el control de su Renault Clio y chocó contra un árbol sobre calle Videla Aranda. Quedó atrapada en el vehículo, fue rescatada por Bomberos y trasladada al Hospital Italiano con politraumatismos.

Una joven conductora se estrelló contra un árbol en Maipú y fue rescatada por Bomberos

Una joven conductora se estrelló contra un árbol en Maipú y fue rescatada por Bomberos

Foto:

Ministerio de Seguridad
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una mujer de 28 años resultó herida este viernes por la mañana luego de protagonizar un accidente vial en solitario en Maipú.

Leé además

Operativo contra el abigeato cerca del río Mendoza.

Encontraron cuatro caballos ocultos cerca del río Mendoza y detectaron un corral de faena clandestina
Acceso Este, a la altura de Don Bosco (Maipú)

Iniciaron las obras en las laterales del Acceso Este: las zonas alcanzadas desde hoy

El hecho ocurrió cerca de las 9.10 sobre calle Videla Aranda al 5700, cuando, por causas que son materia de investigación, la conductora de un Renault Clio perdió el control del vehículo e impactó contra un árbol.

Tras un llamado a la línea de emergencias 911, personal policial se desplazó hasta el lugar y constató el siniestro. Debido a la violencia del choque, la joven quedó atrapada dentro del habitáculo y debió ser rescatada por efectivos de Bomberos.

Posteriormente, profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) la asistieron en el lugar y la trasladaron al Hospital Italiano, donde fue diagnosticada con politraumatismos.

Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias que provocaron el accidente.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

completamente ebrio manejaba por maipu: impacto con el test de alcoholemia y le quitaron la camioneta

Completamente ebrio manejaba por Maipú: impactó con el test de alcoholemia y le quitaron la camioneta

Intentó escapar con un arma y fue detenido en Maipú

Persecución y captura en Maipú: un hombre detenido tras intentar huir con un arma de fuego

Arrancó la histórica transformación del Acceso Este en el tramo de Maipú.

Acceso Este: con las obras en marcha, el Gobierno oficializó los contratos del tramo Maipú

Hallaron sana y salva a la adolescente de 16 años que estaba desaparecida en Las Heras

Hallaron sana y salva a la adolescente de 16 años que estaba desaparecida en Las Heras

Por Redacción Policiales