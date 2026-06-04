La expolicía "hot" detenida por un choque fatal habría escondido un arma en un patrullero

Nicole Gabriela Verón , la expolicía de la Ciudad de Buenos Aires que fue expulsada de la fuerza por publicar videos eróticos con el uniforme policial, fue detenida este jueves y es investigada por esconder una pistola en un móvil policial durante el operativo desplegado tras el choque fatal que protagonizó.

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Detuvieron a la expolicía que grababa videos eróticos por un choque fatal: le encontraron un arma y drogas

Según informó Infobae, un móvil de la PFA , perteneciente a la DUOF San Isidro, estaba a 200 metros del lugar del hecho. Tras recibir el aviso del accidente en la Autopista Riccheri , a la altura de Ezeiza, el patrullero se dirigió al lugar , tripulado por un oficial ayudante y un cabo.

En medio de las luces de móviles, la expolicía se habría acercado al cabo y le expresó que se sentía descompuesta. Ante esto, el policía le permitió sentarse en la parte trasera del vehículo policial mientras se llevaba a cabo el operativo.

Según trascendió, minutos más tarde arribó el patrullero de personal de la Policía Bonaerense y en ese momento, Verón se puso de pie. Fue entonces cuando la pistola Bersa BPP calibre 9 mm color rosa quedó a la vista. Según señaló la Policía Federal, el arma no se encontraba allí antes de que la mujer se sentara, por lo que se sospecha que la habría tenido la intención de esconder la pistola en el móvil.

El accidente por el que se detuvo a la expolicía

Nicole Verón, la exagente de la Ciudad que se hizo conocida tras ser expulsada de la fuerza por publicar contenido erótico en redes sociales utilizando el uniforme policial, fue detenida en las últimas horas luego de verse involucrada en un choque fatal ocurrido sobre la Autopista Riccheri, a la altura de Ezeiza.

El hecho se produjo este miércoles en el kilómetro 23,6 de la autopista, donde se registró un choque en cadena que involucró a tres vehículos. Como consecuencia del impacto, murió Hugo Javier López, de 48 años, quien salió despedido de su camioneta Ford Ecosport.

Detuvieron a la expolicía de la Ciudad que grababa videos eróticos por un choque fatal: le encontraron un arma y drogas Nicole Verón fue detenida por homicidio culposo, tenencia ilegal de arma de guerra y averiguación de ilícito.

Tras el siniestro, efectivos policiales y equipos de emergencia acudieron al lugar para asistir a los involucrados. Allí constataron que Verón viajaba como acompañante en un automóvil BMW junto a otras dos mujeres.

Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando los efectivos advirtieron que Verón habría intentado ocultar un objeto dentro de un patrullero de la Policía Federal Al inspeccionar el móvil, los uniformados encontraron escondida debajo de un asiento una pistola Bersa calibre 9 milímetros con cargador y municiones.

Durante la requisa del BMW, también se hallaron sustancias estupefacientes y elementos que serían utilizados para el fraccionamiento de droga, lo que agrava aún más la situación judicial de la expolicía.

Ante estos hallazgos, la Justicia ordenó su detención bajo las acusaciones de homicidio culposo, tenencia ilegal de arma de guerra y averiguación de ilícito, informaron fuentes vinculadas a la causa.