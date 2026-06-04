Detuvieron a la expolicía que grababa videos eróticos por un choque fatal: le encontraron un arma y drogas

Nicole Verón, la expolicía de la Ciudad que se hizo conocida tras ser expulsada de la fuerza por publicar contenido erótico en redes sociales utilizando el uniforme policial, fue detenida en las últimas horas luego de verse involucrada en un choque fatal ocurrido sobre la Autopista Riccheri, a la altura de Ezeiza.

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El hecho se produjo este miércoles en el kilómetro 23,6 de la autopista, donde se registró un choque en cadena que involucró a tres vehículos. Como consecuencia del impacto, murió Hugo Javier López , de 48 años, quien salió despedido de su camioneta Ford Ecosport.

Encontraron un arma y drogas en el auto que viajaba.

Tras el siniestro, efectivos policiales y equipos de emergencia acudieron al lugar para asistir a los involucrados. Allí constataron que Verón viajaba como acompañante en un automóvil BMW junto a otras dos mujeres.

Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando los efectivos advirtieron una actitud sospechosa por parte de la exagente . Según trascendió, Verón habría intentado ocultar un objeto dentro de un patrullero de la Policía Federal que se encontraba en la escena.

Detuvieron a la expolicía de la Ciudad que grababa videos eróticos por un choque fatal: le encontraron un arma y drogas Los elementos que encontraron en el auto que viajaba Nicole Verón.

Al inspeccionar el móvil, los uniformados encontraron escondida debajo de un asiento una pistola Bersa calibre 9 milímetros con cargador y municiones.

La investigación avanzó y, durante la requisa del BMW, también se hallaron sustancias estupefacientes y elementos que serían utilizados para el fraccionamiento de droga, lo que agrava aún más la situación judicial de la expolicía.

Ante estos hallazgos, la Justicia ordenó su detención bajo las acusaciones de homicidio culposo, tenencia ilegal de arma de guerra y averiguación de ilícito, informaron fuentes vinculadas a la causa.

Quién es Nicole Verón

Verón alcanzó notoriedad pública en 2025, cuando se viralizaron videos que publicaba en sus redes sociales con contenido erótico y en los que aparecía vistiendo el uniforme oficial de la Policía de la Ciudad.

En un primer momento se creyó que se trataba de un disfraz, pero posteriormente se confirmó que era integrante de la fuerza y que llevaba tres años desempeñándose como oficial.

La Policía de la Ciudad inició un sumario administrativo contra la oficial Nicole V. La mujer había sido noticia el año pasado luego de que publicara videos con el uniforme de la Policía.

Tras una investigación interna, fue apartada de sus funciones y luego exonerada definitivamente. La resolución sostuvo que su conducta era "irregular e indecorosa" y que afectaba el prestigio de la institución policial.

En aquel momento, Verón explicó que realizaba ese tipo de contenidos por motivos económicos. Según afirmó, se encontraba con licencia médica y percibía un salario reducido de aproximadamente 600.000 pesos mensuales, suma que consideraba insuficiente para afrontar sus gastos.