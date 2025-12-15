15 de diciembre de 2025 - 23:31

Exoneraron a la policía que hacía videos eróticos con el uniforme en redes sociales

La medida fue dispuesta mediante una Orden del Día Institucional, al considerar que la conducta afectó la ética, el decoro y el prestigio de la fuerza.

La policía hot suspendida de sus funciones denunció persecución y mencionó casos de coimas dentro de la Policía.

La policía hot suspendida de sus funciones denunció "persecución" y mencionó casos de coimas dentro de la Policía.

Los Andes
Redacción Policiales

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) exoneró a la oficial Nicole Verón, quien realizaba videos eróticos en redes sociales como TikTok e Instagram utilizando el uniforme reglamentario, según se informó este domingo a través de la Orden del Día Institucional (ODI) N.º 232.

De acuerdo al documento oficial, la decisión fue adoptada por el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro, al considerar que la conducta de la agente vulneró la ética, el decoro y los valores fundamentales de la función policial.

“La conducta enrostrada a la encartada repulsa la ética y el decoro que deben prevalecer en el accionar de todo funcionario público”, señala el texto oficial, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Le dieron de baja en la Policía porteña por su contenido hot
La oficial hot fue echada de la Policía de CABA.

La oficial hot fue echada de la Policía de CABA.

Según detalla la resolución, Verón publicaba contenidos de tono erótico o insinuante, siempre vestida con el uniforme de la Policía de la Ciudad, lo que motivó inicialmente su separación preventiva del cargo y el pase a servicio pasivo.

En las últimas horas, tras avanzar el sumario administrativo, se resolvió su exoneración definitiva. La oficial llevaba tres años de servicio en la fuerza y, al momento de la sanción, se encontraba con licencia médica.

El comunicado institucional describe que en los videos “se observa a dos femeninos jugando al pool, vistiendo el uniforme de esta Institución, invitando a quienes los visualizan a interactuar con comentarios, con una actitud notoriamente insinuante y haciendo un uso indebido de las prendas y del equipo policial asignado”.

Le dieron de baja en la Policía porteña por su contenido hot.
La oficial hot fue echada de la Policía de CABA.

La oficial hot fue echada de la Policía de CABA.

En algunas de las grabaciones aparece otra mujer, que no fue identificada como integrante de la fuerza, por lo que no se dispusieron medidas disciplinarias en su contra.

Finalmente, la Policía de la Ciudad sostuvo que este tipo de conductas afectan gravemente el prestigio institucional y aclaró que la sanción no vulnera la libertad de expresión, sino que busca preservar el orden, la tranquilidad pública y los principios de la Ley 5688 de Seguridad Pública.

