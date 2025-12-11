11 de diciembre de 2025 - 18:01

Murió un policía retirado tras descompensarse mientras hacía ciclismo en Medrano

El exuniformado, de reconocida trayectoria en la zona, sufrió una descompensación en la vía pública y, pese a los intensos intentos de reanimación realizados por ciclistas, policías y personal de emergencias durante más de 40 minutos, falleció en el lugar.

Por Enrique Pfaab

La tranquila tarde de Medrano quedó atravesada por la conmoción el miércoles, luego de que Daniel Arce, policía retirado y vecino conocido en la zona, falleciera tras sufrir una descompensación en la vía pública. El hecho ocurrió pasadas las 18, en la intersección de las calles Chilecito y Ghilino.

Según informaron fuentes oficiales, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un hombre desplomado en la calle. Cuando los primeros efectivos llegaron, encontraron una escena desesperante: un grupo de ciclistas intentaba reanimarlo mediante maniobras de RCP.

Los testigos relataron que Arce se descompensó de manera súbita y que de inmediato comenzaron a asistirlo. Minutos después arribaron policías, quienes se sumaron a las tareas de reanimación. Durante cuarenta minutos, entre ciclistas y uniformados sostuvieron los esfuerzos mientras aguardaban la llegada del Servicio de Emergencias Coordinado.

Sin embargo, pese a la intensa y prolongada intervención, los profesionales de la salud finalmente constataron el fallecimiento del hombre.

La muerte de Arce generó impacto en la comunidad local, donde el expolicía era reconocido por su trayectoria y años de servicio. En el lugar trabajó personal policial realizando las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias exactas que derivaron en la descompensación fatal.

