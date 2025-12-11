11 de diciembre de 2025 - 18:24

Ruta 7: un camión volcó en la peligrosa "curva del tiempo" y el conductor argentino está grave

El chofer habría perdido el control del rodado a raíz del exceso de velocidad y por las fuertes ráfagas de viento. El test de alcoholemia dio resultado negativo.

Vuelco de un camión en Ruta 7.

Vuelco de un camión en Ruta 7.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un camión volcó en solitario este jueves por la tarde en la conocida “curva del tiempo”, sobre la Ruta 7, y dejó gravemente herido a su conductor, un hombre argentino que manejaba un transporte chileno. El chofer sufrió un traumatismo severo y permanece en estado delicado.

El accidente de tránsito ocurrió mientras circulaba de oeste a este por Alta Montaña, cuando perdió el control del vehículo a raíz del exceso de velocidad y el viento que soplaba fuertemente en la zona. Según los primeros reportes, el camión impactó contra el cerro tras desestabilizarse en la curva.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía, Gendarmería y personal de la GUM de Las Heras para asistir la escena y ordenar la circulación. El tránsito no está interrumpido, pero solicitan conducir con precaución debido a la presencia de los equipos de emergencia.

Las autoridades confirmaron que el test de alcoholemia realizado al conductor dio resultado cero.

La “curva del tiempo” se encuentra entre los diez tramos más peligrosos de la ruta nacional directos al Paso Internacional Cristo Redentor. Esto se debe a la falta de mantenimiento o conductas inapropiadas por parte de los conductores que transitan la zona.

