Lavalle: un padre atropelló de manera accidental a su hijo de 2 años y el niño quedó en grave estado

Ante la gravedad del cuadro del pequeño, el médico alertó la situación al 911 y ordenó el traslado en ambulancia hacia el Hospital Notti. Científica realiza trabajo en el vehículo como en el lugar del siniestro.

Un niño de 2 años sufrió graves heridas este jueves en Lavalle tras ser atropellado accidentalmente por su padre mientras realizaba marcha atrás con su camioneta en una finca de Las Violetas. El menor fue llevado de urgencia al Hospital Domingo Sícoli, donde un médico alertó la situación a través del 911.

El conductor de 32 años explicó que estaba moviendo su Ford F-100 en calle Eugenio Montenegro cuando, sin advertir la presencia del pequeño, lo embistió. Tras ser examinado, el profesional diagnosticó politraumatismos por accidente vial, posible fractura de pelvis e imposibilidad de mover un brazo.

Debido a la gravedad del cuadro, el menor fue trasladado en ambulancia junto a su madre hacia el Hospital Notti. Desde el CEO se dispuso un cordón de custodia sanitaria que acompañó el trayecto, con apoyo de unidades policiales de Guaymallén, hasta llegar al nosocomio sin complicaciones.

En el lugar intervino personal de la Comisaría 17° y efectivos de Policía Vial, quienes realizaron el test de alcoholemia al conductor, arrojando resultado negativo (0,0 g/l).