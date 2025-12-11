11 de diciembre de 2025 - 07:55

Alerta meteorológica por tormentas y posible caída granizo en Mendoza: las zonas afectadas

Gran parte de la provincia está bajo un pronóstico de lluvias con posible caída de granizo.

Este jueves 11 de diciembre, el Gobierno de Mendoza emitió un informe meteorológico que advierte sobre condiciones de tormentas en gran parte del territorio provincial.

Las autoridades indicaron que no se descarta la caída de granizo, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones, resguardar vehículos, asegurar objetos en exteriores y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

El sistema de Defensa Civil continuará monitoreando la evolución de las tormentas durante la jornada.

Pronóstico extendido

Viernes

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Mejoran las condiciones meteorológicas.

Máxima: 34°C | Mínima: 17°C

Sábado

Caluroso e inestable con nubosidad variable, tormentas aisladas, vientos moderados del sector sur.

Máxima: 33°C | Mínima: 20°C

Domingo

Inestable con nubosidad variable, vientos moderados del sudeste.

Máxima: 32°C | Mínima: 18°C

