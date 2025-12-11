11 de diciembre de 2025 - 12:32

Grabó a su hijo de 5 años manejando un cuatriciclo en plena ruta, lo compartió y quedará inhabilitado para conducir

Las imágenes se viralizaron en redes sociales y la Agencia Nacional de Seguridad Vial actuó de oficio. El padre confesó no estar arrepentido.

Grabó a su hijo de 5 años manejando un cuatriciclo en plena ruta, lo compartió y quedará inhabilitado para conducir

Grabó a su hijo de 5 años manejando un cuatriciclo en plena ruta, lo compartió y quedará inhabilitado para conducir

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Un joven de 23 años que grabó a su hijo de apenas cinco años manejando un cuatriciclo y sin casco, quedará inhabilitado para conducir luego de que se viralizaran dos videos en las redes sociales.

Leé además

Los controladores aéreos confirmaron medidas de fuerza para el 17 de diciembre, lo que generará demoras y reprogramaciones de vuelos en todo el país.

Controladores aéreos anticipan un paro por el conflicto salarial: cuándo y qué pasará con las Fiestas

Por Redacción Sociedad
la playa chilena que te hara sentir como en el caribe, lejos del ruido de la ciudad: donde queda y como llegar

La playa chilena que te hará sentir como en el Caribe, lejos del ruido de la ciudad: dónde queda y cómo llegar

Por Andrés Aguilera

En una de las grabaciones, que tuvo lugar en la provincia de Buenos Aires, el niño conduce solo en un descampado; en la segunda, circula por una ruta. Según Infobae, fue el propio padre quien filmó y publicó el material, registrado en la localidad de Mercedes hace unas dos semanas.

Tras la difusión de los videos, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) actuó de oficio, identificó al hombre y solicitó la inhabilitación de su licencia de conducir, al considerar que incurrió en una conducta “deliberadamente imprudente”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ANSV_Ar/status/1999113220594741628&partner=&hide_thread=false

El padre del niño, identificado como Nahuel Alexis, habló con Telefe, defendió su conducta y aseguró no estar arrepentido: "Nosotros somos de Moreno y ese video se grabó a la altura de Mercedes, en un lugar donde no hay gente, es como un descampado. Yo lo llevo hasta allá para que a nadie lo moleste".

"Uno no piensa que se va a lastimar. A él le gusta y yo lo apoyo. Es mi bebé y no voy a hacer nada que le haga daño", sumó.

El joven insistió en que no considera riesgosa la situación: "No estoy arrepentido. A mi hijo le gustan los fierros como a mí. Si él es feliz, yo soy feliz con él".

Desde la ANSV, en cambio, remarcaron la gravedad del hecho: "El video evidencia una falta grave de responsabilidad: un niño no puede conducir ningún tipo de vehículo motorizado en la vía pública".

El organismo recordó que los cuatriciclos solo pueden circular en corredores seguros habilitados, nunca en rutas, y alertó sobre el creciente número de casos en redes sociales donde "la búsqueda de likes impulsa prácticas indebidas".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del jueves 11 de diciembre

El palacio policial de Mendoza, donde funcionó el Departamento de Informaciones Policiales (D-2). Gentileza Ministerio Público Fiscal de la Nación. 

Imputaron a exmilitares y expolicías por crímenes cometidos contra 56 niños durante la Dictadura

Por Redacción Sociedad
Inédito operativo del Hospital Garrahan: trasladaron a una bebé en estado crítico conectada a un sistema ECMO.

Realizaron uno de los operativos "más complejos" del Garrahan: trasladaron a una bebé conectada a un sistema ECMO

Por Redacción Sociedad
Mendoza presentó las primeras 10 denuncias contra padres que no vacunaron a sus hijos

Mendoza presentó las primeras 10 denuncias contra padres que no vacunaron a sus hijos

Por Redacción Sociedad