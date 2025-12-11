Grabó a su hijo de 5 años manejando un cuatriciclo en plena ruta, lo compartió y quedará inhabilitado para conducir

Un joven de 23 años que grabó a su hijo de apenas cinco años manejando un cuatriciclo y sin casco, quedará inhabilitado para conducir luego de que se viralizaran dos videos en las redes sociales.
Las imágenes se viralizaron en redes sociales y la Agencia Nacional de Seguridad Vial actuó de oficio. El padre confesó no estar arrepentido.
En una de las grabaciones, que tuvo lugar en la provincia de Buenos Aires, el niño conduce solo en un descampado; en la segunda, circula por una ruta. Según Infobae, fue el propio padre quien filmó y publicó el material, registrado en la localidad de Mercedes hace unas dos semanas.
Tras la difusión de los videos, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) actuó de oficio, identificó al hombre y solicitó la inhabilitación de su licencia de conducir, al considerar que incurrió en una conducta “deliberadamente imprudente”.
El padre del niño, identificado como Nahuel Alexis, habló con Telefe, defendió su conducta y aseguró no estar arrepentido: "Nosotros somos de Moreno y ese video se grabó a la altura de Mercedes, en un lugar donde no hay gente, es como un descampado. Yo lo llevo hasta allá para que a nadie lo moleste".
"Uno no piensa que se va a lastimar. A él le gusta y yo lo apoyo. Es mi bebé y no voy a hacer nada que le haga daño", sumó.
El joven insistió en que no considera riesgosa la situación: "No estoy arrepentido. A mi hijo le gustan los fierros como a mí. Si él es feliz, yo soy feliz con él".
Desde la ANSV, en cambio, remarcaron la gravedad del hecho: "El video evidencia una falta grave de responsabilidad: un niño no puede conducir ningún tipo de vehículo motorizado en la vía pública".
El organismo recordó que los cuatriciclos solo pueden circular en corredores seguros habilitados, nunca en rutas, y alertó sobre el creciente número de casos en redes sociales donde "la búsqueda de likes impulsa prácticas indebidas".