11 de diciembre de 2025 - 11:49

Mendoza presentó las primeras 10 denuncias contra padres que no vacunaron a sus hijos

Frente al aumento de casos de sarampión y la caída en las tasas de vacunación, Mendoza inició acciones legales para exigir el cumplimiento del calendario obligatorio.

Foto:

Los Andes
Mendoza impulsa medidas legales para asegurar la protección de niños frente al rebrote de enfermedades prevenibles.

Foto:

Imagen ilustrativa / IA
Los Andes
Por Redacción Sociedad

Las presentaciones que realizó el Gobierno provincial son las primeras denuncias formales sobre este tema que llegan al ámbito judicial en el país.

La decisión, motivada por el rebrote de sarampión en Argentina (enfermedad considerada eliminada desde 2016) y por la muerte de siete bebés por tos convulsa en Entre Ríos, apunta a evitar la reaparición de patologías prevenibles y garantizar la protección de los niños.

La iniciativa fue promovida por el ministro de Salud, Rodolfo Montero, y ejecutada por el Programa de Inmunizaciones, dirigido por Iris Aguilar.

Tal como había anticipado Los Andes en agosto, la Resolución N°2572 permite sancionar a padres, tutores o cuidadores que se nieguen a cumplir con el calendario obligatorio de vacunación, con multas que superan los $300.000, arrestos de hasta cinco días o trabajos comunitarios.

image

El protocolo establece que las vacunas deben aplicarse más allá de la voluntad de los adultos responsables y se inicia con la detección del caso, su registro, la notificación formal y la explicación de las consecuencias legales. Luego se otorgan 30 días para completar las dosis faltantes y acreditarlo ante las autoridades, mientras el sistema de salud monitorea el cumplimiento. Si pasado ese plazo la vacunación no se realiza, se activa el proceso sancionatorio: se notifica al Equipo Técnico Interdisciplinario correspondiente, se formula la denuncia correspondiente y se aplican las sanciones previstas en el Código Contravencional.

Actualmente, la vacunación escolar en la provincia supera el 80%, aunque se necesita alcanzar al menos el 95% para evitar brotes. La mayor caída se registra en las dosis del año de vida y los 15 meses (la triple viral y quíntuple), fundamentales para prevenir sarampión, rubéola, paperas, difteria y tos convulsa.

Desde Salud recuerdan que todas las vacunas del calendario nacional son gratuitas, seguras y se aplican durante todo el año en centros de salud y hospitales.

