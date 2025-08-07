7 de agosto de 2025 - 21:29

Las sanciones a quienes no vacunen a sus hijos: multas de hasta $336.000, arresto o trabajo comunitario

En Mendoza, los padres que no cumplan con el calendario de vacunación de sus hijos serán sancionados. Se trata de protocolo estricto con sanciones penales y penalizaciones considerables.

04 de abril 2022 SociedadPlan Nacional de VacunaciónComenzó hoy la primera vacunación antigripal que llegó en las últimas horas a la provincia de Mendoza, de un total de 28 mil dosis, serán destinadas, a partir de hoy, a los niños sanos de entre 6 y 24 meses, en el Hospital Humberto NottiFoto: Orlando Pelichotti / Los Andes
04 de abril 2022 SociedadPlan Nacional de VacunaciónComenzó hoy la primera vacunación antigripal que llegó en las últimas horas a la provincia de Mendoza, de un total de 28 mil dosis, serán destinadas, a partir de hoy, a los niños sanos de entre 6 y 24 meses, en el Hospital Humberto NottiFoto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza emitió la Resolución N°2572, que tomó relevancia nacional. La misma apunta a los padres, tutores o cuidadores que se nieguen a cumplir con el calendario de vacunación obligatorio. Por dicho accionar, ahora podrían enfrentan multas de hasta $ 336.000 arrestos de hasta cinco días o trabajos comunitarios.

Leé además

en aconcagua radio, la directora de inmunizaciones de mendoza: las vacunas no son optativas

En Aconcagua Radio, la directora de Inmunizaciones de Mendoza: "Las vacunas no son optativas"

Por Redacción
guaymallen impulsa una salud integral con acciones en todo el territorio

Guaymallén impulsa una salud integral con acciones en todo el territorio

Por Redacción

La medida busca garantizar el cumplimiento de las vacunas establecidas por ley. De esta manera, el protocolo de vacunación obligatoria establece que las vacunas del calendario nacional deben aplicarse independientemente de la voluntad de los padres.

Cabe mencionar que la responsabilidad recae directamente en el Estado provincial, que debe asegurar el cumplimiento de esta normativa sanitaria. La nueva reglamentación involucra a múltiples actores del sistema:

  • Personal educativo de todas las escuelas (públicas y privadas).
  • Profesionales de la salud (sector público y privado).
  • Funcionarios públicos en general.
  • Agentes municipales con conocimiento de casos.

Si un agente o funcionario público omite denunciar una situación de incumplimiento, será sancionado con el doble de la pena prevista. La reincidencia agrava las sanciones al triple de su mínimo y máximo.

Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza - Resolución N° 2572

Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza - Resolución N° 2572.

Cómo funciona el protocolo

Primero se produce la detección y notificación del caso. Cuando se identifica un caso de negativa a vacunar, el personal de salud o educación debe:

  • Registrar la situación.
  • Notificar formalmente a los padres o tutores.
  • Explicar las consecuencias legales del incumplimiento.

Luego hay un plazo de gracia, de 30 días, para:

  • Realizar la vacunación en otro centro de salud.
  • Cumplir con las dosis faltantes del calendario.
  • Demostrar el cumplimiento ante las autoridades.

Durante este período, el sistema de salud provincial monitorea activamente el cumplimiento del compromiso asumido. Por último se lleva a cabo la activación del protocolo sancionatorio, en caso que después de los 30 días la vacunación siga sin realizarse:

  • Notificación al ETI: se informa al Equipo Técnico Interdisciplinario correspondiente.
  • Denuncia formal: se efectúa la denuncia ante autoridad policial, municipal o judicial.
  • Aplicación de sanciones: se procede según el Código Contravencional.

Sanciones: multas, arresto o trabajo comunitario

De acuerdo al artículo 119 del Código Contravencional, “los padres, tutores, curadores o guardadores que omitieren su obligación de que sus hijos o menores a su cargo reciban la vacunación obligatoria, incluidas en el calendario nacional (Ley Nº 22.909), serán sancionados con multa desde doscientas (200) U.F. hasta ochocientas (800) U.F. o arresto de cinco (5) días o su equivalente en trabajo comunitario en centros asistenciales u hospitales públicos para menores de edad”.

Es decir, las multas para los padres o tutores infractores podrían oscilar entre los 84 mil pesos y los 336 mil pesos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Sismo en Mendoza.

Noche movida en Mendoza: se registró un sismo de magnitud 3.1

Por Redacción Sociedad
El pronóstico para este viernes en Mendoza. 

Se viene un fin de semana con buen tiempo en Mendoza: el pronóstico para este viernes

Por Redacción Sociedad
Matías Jalaf trajo su Ford Mustang al Km 0 de Mendoza para calentar motores antes de la novena fecha del TC en Villicum.

Ruge Mendoza: Julián Santero y Matías Jalaf hacen vibrar los motores en la previa del TC en Villicum

Por  Sergio Faria  y Gonzalo Tapia
Rodaje de Ciudades de Refugio, una de las películas que participó del Cash Rebate.

Hay 28 proyectos para filmar películas en Mendoza que podrían generar una inversión de $3.600 millones

Por Redacción Sociedad