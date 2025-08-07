Noche movida en Mendoza: se registró un sismo de magnitud 3.1

El fenómeno ocurrió este jueves, cerca de las 22. Se sintió levemente en la Ciudad de Mendoza y alrededores.

En plena jornada por San Cayetano, que movilizó a miles de mendocino en búsqueda o agradecimiento por trabajo, la noche registró otro importante suceso. Se trató de un sismo de magnitud 3.1.

Así lo reportó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres). Además detalló que el epicentro fue 23 km. al suroeste de Mendoza; 169 km. al sur de San Juan; 12 km. al este de Potrerillos.

