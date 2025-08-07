7 de agosto de 2025 - 21:16

Se viene un fin de semana con buen tiempo en Mendoza: el pronóstico para este viernes

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con una máxima de 17°C y vientos leves del noreste.

El pronóstico para este viernes en Mendoza.

El pronóstico para este viernes en Mendoza. 

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Para este viernes 8 de agosto, está pronosticada una jornada con nubosidad y leve ascenso de la temperatura en Mendoza, según informó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Tras un jueves agradable durante la tarde, para este viernes se espera una leve mejora en el tiempo en la provincia. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 17°C y la mínima será de 3°C.

Pronóstico extendido en Mendoza

De cara al sábado está prevista una jornada con poca nubosidad, heladas parciales y poco cambio de la temperatura en Mendoza. La máxima será de 17°C y la mínima de 4°C.

En tanto el domingo se espera una jornada agradable, con poca nubosidad y ascenso de la temperatura. La máxima alcanzará los 19°C y la mínima será de 4°C.

El lunes continuará el buen tiempo, con una jornada algo nublada y poco cambio de la temperatura. Pero alertan por viento zonda en precordillera y Malargüe. La máxima será de 20°C y la mínima de 5°C.

