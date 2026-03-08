No es solo Mendoza: estos son los países que también tienen su Fiesta de la Vendimia

La Fiesta Nacional de la Vendimia en Mendoza es un ícono global que representa el esfuerzo de los trabajadores de la vid , pero no es un fenómeno aislado. En diversos rincones del planeta, desde las colinas de París hasta los valles de Chile , se celebran rituales milenarios para agradecer la cosecha.

Aunque cada región aporta su color local, estas celebraciones comparten un origen común: la necesidad de marcar el fin de un ciclo productivo y el comienzo de la transformación del fruto en vino. Es un mecanismo de cohesión social donde el sacrificio del cosechador y la generosidad de la tierra se transforman en baile, música y ritos de gratitud que trascienden las fronteras.

En Europa, las tradiciones pueden ser sorprendentes por su antigüedad y especificidad. Francia destaca con la "Fête des Vendanges de Montmartre" en París , celebrada en el viñedo más antiguo de la ciudad, y la subasta de vinos jóvenes en Borgoña, cuya recaudación se destina a obras de caridad desde el siglo XV.

En Alemania , la localidad de Bernkastel-Kues elige a su "Reina del Vino" mediante exámenes técnicos ante cámaras de televisión para evaluar sus conocimientos vitivinícolas.

España presenta variantes enérgicas como la "Noche de la Zurra" en Requena, donde los vecinos recorren las calles pidiendo agua mientras brindan con vino.

Por su parte, en Cataluña, se realiza el concurso de pisadores de uva y se premia a la soberana con su peso equivalente en botellas de vino, una costumbre que también se observa en algunas regiones de Chile.

El mapa americano de la cosecha y el desafío del frío

En el continente americano, la vendimia se vive con gran intensidad fuera de las fronteras argentinas. Chile posee más de veinte festividades, siendo la de Curicó la más histórica.

Uruguay y Perú también concentran sus festejos en marzo, coincidiendo con el calendario mendocino, mientras que México celebra en julio en la zona de Querétaro.

Un caso excepcional ocurre en Ontario, Canadá, donde se realizan festivales específicos para el "Icewine". Para elaborar este vino, la cosecha debe realizarse a temperaturas extremas de aproximadamente ocho grados bajo cero, demostrando que la cultura del vino se adapta a los climas más desafiantes del hemisferio norte.

En Portugal, la experiencia se centra en el Valle del Duero, donde los trabajadores aún abrazan el ritmo de canciones tradicionales mientras pisan la uva en grandes tanques de piedra.