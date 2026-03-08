8 de marzo de 2026 - 14:59

Vialidad Mendoza reparó los accesos al Frank Romero Day para Vendimia 2026

Equipos del organismo trabajaron desde temprano tras las fuertes tormentas de este sábado que afectaron la zona. Los ingresos están normalizados.

Vendimia 2026: Vialidad Mendoza reparó los accesos al teatro griego.

Vendimia 2026: Vialidad Mendoza reparó los accesos al teatro griego.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Las intensas lluvias, que desataron casi 30 milímetros de agua, provocaron acumulación de barro, rocas y sedimentos en distintos sectores del cerro, lo que obligó a realizar tareas de limpieza y reacomodamiento de caminos y zonas de ingreso.

Vialidad Mendoza recuperó los accesos al predio

Por ese motivo, cuadrillas de la Dirección Provincial de Vialidad de Mendoza retomaron los trabajos desde temprano para restablecer las condiciones de acceso al predio. Estaba todo en condiciones y listo el viernes pasado, pero la tormenta de ayer obligó a realizar una nueva intervención.

Al mediodía de hoy, los ingresos estaban normalizados después de despejar abundante material de arrastre y acarreo (barro y roca) que se había acumulado sobre la calle del Cerro, entrada principal, como así también en los ingresos peatonales y en los playones de estacionamiento.

Con motoniveladoras, palas cargadoras, rodillos compactadores y camiones, los equipos de la DPV tuvieron que volver a perfilar (emparejar) los caminos y la gran playa frente a la rotonda de Las Churrasqueras, donde se estacionan los colectivos que llegan con delegaciones.

Vendimia 2026: Vialidad Mendoza reparó los accesos al teatro griego.
Vendimia 2026: Vialidad Mendoza reparó los accesos al teatro griego.

Vendimia 2026: Vialidad Mendoza reparó los accesos al teatro griego.

También el playón interno adyacente al ingreso, donde estacionan los colectivos que traen a las reinas vendimiales y sus comitivas. Con los ingresos despejados, las tareas se están concentrando en circuitos aledaños al teatro griego y sectores peatonales donde se realizará un aporte de áridos para recuperar su accesibilidad.

El Gobierno confirmó el acto central: horario, recomendaciones y advertencias

El Gobierno de Mendoza informó que el Acto Central de la fiesta se llevará a cabo desde las 21, "hora en el que se dará inicio al espectáculo de la Fiesta de la Vendimia". A su vez, lanzó ciertas recomendaciones y precauciones para tener en cuenta durante el acto.

  • Se pide suma precaución para aquellos que quieran asistir a los cerros
  • Se sugiere llevar calzado adecuado, paraguas o pilotos y abrigo.

Finalmente, anticipó que "en caso de tener algún cambio de último momento en los pronósticos, "se comunicará inmediatamente", informó el Gobierno provincial.

