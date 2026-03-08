Vialidad Mendoza reparó los accesos al Frank Romero Day para Vendimia 2026

Luego de la tormenta que afectó a Mendoza durante el sábado , equipos de trabajo de Vialidad Mendoza debieron intervenir nuevamente en los accesos al teatro griego Frank Romero Day para garantizar la circulación antes del acto central de Vendimia 2026 . Para mayor tranquilidad, fueron reparados.

Vendimia 2026: el Gobierno confirmó el Acto Central, definió el horario y pidió precaución en los cerros

Un vigilador privado salvó a un hombre de morir ahogado en un canal durante la fuerte tormenta en Mendoza

Las intensas lluvias, que desataron casi 30 milímetros de agua, provocaron acumulación de barro, rocas y sedimentos en distintos sectores del cerro, lo que obligó a realizar tareas de limpieza y reacomodamiento de caminos y zonas de ingreso.

Por ese motivo, cuadrillas de la Dirección Provincial de Vialidad de Mendoza retomaron los trabajos desde temprano para restablecer las condiciones de acceso al predio . Estaba todo en condiciones y listo el viernes pasado, pero la tormenta de ayer obligó a realizar una nueva intervención.

Al mediodía de hoy, los ingresos estaban normalizados después de despejar abundante material de arrastre y acarreo (barro y roca) que se había acumulado sobre la calle del Cerro, entrada principal, como así también en los ingresos peatonales y en los playones de estacionamiento.

Con motoniveladoras, palas cargadoras, rodillos compactadores y camiones, los equipos de la DPV tuvieron que volver a perfilar (emparejar) los caminos y la gran playa frente a la rotonda de Las Churrasqueras, donde se estacionan los colectivos que llegan con delegaciones.

Vendimia 2026: Vialidad Mendoza reparó los accesos al teatro griego. Vendimia 2026: Vialidad Mendoza reparó los accesos al teatro griego. Gobierno de Mendoza

También el playón interno adyacente al ingreso, donde estacionan los colectivos que traen a las reinas vendimiales y sus comitivas. Con los ingresos despejados, las tareas se están concentrando en circuitos aledaños al teatro griego y sectores peatonales donde se realizará un aporte de áridos para recuperar su accesibilidad.

El Gobierno confirmó el acto central: horario, recomendaciones y advertencias

El Gobierno de Mendoza informó que el Acto Central de la fiesta se llevará a cabo desde las 21, "hora en el que se dará inicio al espectáculo de la Fiesta de la Vendimia". A su vez, lanzó ciertas recomendaciones y precauciones para tener en cuenta durante el acto.

Se pide suma precaución para aquellos que quieran asistir a los cerros

para aquellos que quieran asistir a los cerros Se sugiere llevar calzado adecuado, paraguas o pilotos y abrigo.

Finalmente, anticipó que "en caso de tener algún cambio de último momento en los pronósticos, "se comunicará inmediatamente", informó el Gobierno provincial.