Los turistas que pintaron un graffiti en Potrerillos pagaron la multa de $2.100.000

Los tres turistas bonaerenses que fueron condenados por la justicia provincial pagaron su multa millonaria de $2.100.000. Se trató del caso de vandalización en el Dique Potrerillo.

El hecho, que ocurrió a fines de julio, se viralizó en las redes sociales y provocó una fuerte indignación. El caso fue registrado por un automovilista que circulaba por la Ruta Nacional 7, quien decidió grabar el momento en el que los acusados pintaban con aerosol sus nombres sobre las piedras.

Acto seguido, la Justicia inició una investigación y determinó que se trató de una acción de degradación ambiental en la precordillera. Los responsables fueron: Silvio Guillermo Pérez, María Mercedes Quiroga y Yolanda Graciela Quiroga, todos oriundos de la provincia de Buenos Aires. Todos quedaron imputados por infringir la Ley Provincial N.º 9414, que regula las actividades en zonas cordilleranas.

Como sanción, se les impuso una multa de $2.100.000 y la obligación de cumplir con 20 horas de trabajo comunitario cada uno. Con la multa saldada, ahora deberán realizar tareas de limpieza en espacios públicos de su lugar de residencia, en la provincia de Buenos Aires.

La audiencia en la que se formalizó la condena se llevó a cabo ayer, de manera virtual. Actualmente, la Justicia mendocina coordina con la Municipalidad de Carlos Casares, de donde son oriundos los implicados, las acciones concretas que llevarán adelante como forma de resarcimiento por el daño ambiental causado.