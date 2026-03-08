Un informe reveló que en 2025 hubo una víctima fatal de violencia de género cada 33 horas

Un informe difundido en el marco del Día Internacional de la Mujer reveló que durante 2025 se registraron 262 víctimas fatales por violencia de género en Argentina . Los datos surgen de un relevamiento que analiza distintos tipos de crímenes vinculados a este fenómeno.

El reporte indica que la mayoría de las muertes correspondieron a femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas. También se contabilizaron otros casos de violencia extrema que afectan a personas del entorno de las víctimas o pertenecientes a diversidades sexuales: un lesbicidio y tres trans/travesticidios.

Además, 20 casos vinculados de varones adultos y niños. Esto significa que, en promedio, hay una víctima fatal por violencia de género cada 33 horas .

Las cifras forman parte de un estudio elaborado por el Observatorio de Femicidios en Argentina Adriana Marisel Zambrano, dependiente de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, que realiza un seguimiento anual de estos hechos a partir de registros de medios nacionales y provinciales.

Además , el informe es una herramienta que visibiliza y denuncia la violencia de género y sus consecuencias en la sociedad, por lo cual también aporta estadísticas sobre los “femicidios vinculados”, es decir, personas con vínculo familiar o afectivo con la mujer que fueron asesinadas por el femicida para castigarla o destruirla psíquicamente y quienes fueron asesinadas/os al intentar impedir el femicidio o quedaron atrapadas/os “en la línea de fuego” y sobre los hijos, víctimas colaterales de estos crímenes: en 2025, 260 hijos quedaron sin madre.

“Realizar los informes de femicidios implica mucho más que elaborar una estadística. Es asumir la responsabilidad de nombrarlas, de recordar que no son números ni cifras. Detrás de cada mujer asesinada hay un proyecto de vida que no se concretará, sueños que no llegaron a cumplirse, abrazos que ya no estarán. Cada informe es memoria. Es visibilización. Es denuncia. Pero también es compromiso”, afirmó Ada Beatriz Rico, presidenta de la Asociación Civil La Casa del Encuentro.

Además, destacó: “A 18 años de nuestro primer informe de femicidios, desde La Casa del Encuentro continuamos trabajando para fortalecer la prevención, exigir políticas públicas eficaces y garantizar acompañamiento a quienes atraviesan situaciones de violencia. Porque cada vida importa, cada ausencia nos duele y porque nuestra lucha es por una sociedad más igualitaria para todas las personas”.

El Índice de Violencia hacia las Mujeres de la Fundación Instituto Natura y Avon (2025) reveló que el 30% de las personas todavía cree que lo que pasa en la pareja, queda en la pareja, manteniendo la violencia encerrada entre cuatro paredes.

Sin embargo, en la privacidad del hogar es donde se perpetúan la mayoría de los femicidios: más del 58% de las mujeres fueron asesinadas en una vivienda propia o compartida. Además, el 83,5% de las víctimas tenían algún tipo de vínculo con el femicida y más del 50% eran sus parejas o ex parejas.