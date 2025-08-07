Hay 28 proyectos para filmar películas en Mendoza que podrían generar una inversión de $3.600 millones

Es en el marco del programa Cash Rebate que ya ha financiado 19 películas, de las cuales 15 ya se encuentran finalizadas. Se lleva a cabo la cuarta edición.

Rodaje de "Ciudades de Refugio", una de las películas que participó del Cash Rebate.

El Gobierno de Mendoza avanza en la cuarta edición del programa Cash Rebate que logró el interés de 28 proyectos audiovisuales para hacer películas en la provincia. La iniciativa, que promueve la inversión privada mediante aportes no reembolsables, estima que de avanzar en ellos, implicarían un desembolso privado de más de $4.000 millones, de los cuales el 88% se destinarán directamente a la provincia. Esto implica una inversión privada de 3.600 millones de pesos.

El programa, impulsado por el Ministerio de Producción y la Agencia de Innovación, Ciencia y Tecnología, ofrece un reintegro de hasta el 40% de la inversión realizada por las productoras, con un tope total de $1.200 millones en Aportes No Reembolsables (ANR). Los proyectos serán evaluados por un comité especializado en criterios técnicos, artísticos y económicos.

Los Renacidos es un policial protagonizado por Marco Antonio Caponi y dirigido por el mendocino Santiago Esteves. La película, que se están rodando en Mendoza con "cash rebate", usa por primera vez en Argentina una cámara que imita al ojo humano. De los proyectos postulados, 26 pertenecen a productoras mendocinas y 2 a compañías con base en Buenos Aires, aunque con participación de empresas provenientes de Córdoba, Chile, Brasil, Uruguay y España. Este alcance refleja el perfil federal e internacional que ha tomado la convocatoria.

Películas producidas en Mendoza El interés generado por la propuesta consolida a la provincia como uno de los polos más atractivos del país para la producción audiovisual.

Desde el gobierno provincial destacaron que el crecimiento sostenido del programa es el resultado de una política pública que fortalece la economía creativa y posiciona a Mendoza como un nodo estratégico para el desarrollo de contenidos audiovisuales.