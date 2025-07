La primera película biográfica de Quino ya tiene fecha de estreno en Mendoza: dónde y cuándo será

Para Donoso y Cardone, "Quinografía" busca reequilibrar esa percepción. “Quino es mucho más que Mafalda. Su universo está lleno de personajes anónimos que retratan las contradicciones humanas con una precisión quirúrgica y un sentido ético innegociable”, afirmaron.

La serie avanza cada día más

Juan José Campanella lo tiene claro: está frente a uno de los mayores desafíos de su carrera. El ganador del Oscar por "El secreto de sus ojos", será el director de la serie animada de Mafalda que Netflix planea estrenar en 2026.

"Mafalda" podría convertirse en uno de los grandes hitos de la animación latinoamericana, tras el sensacional éxito de otra serie argentina de Netflix, basada casualmente también en un producto gráfico: " El Eternauta". Campanella, consciente del desafío, no lo minimizó: “La animación es muy difícil y el estilo de Quino trasladado a la animación tiene sus desafíos”.

Después de meses de trabajo silencioso, pruebas de casting y un meticuloso proceso de selección, Campanella aseguró haber encontrado el elenco de voces ideal para dar vida a los entrañables personajes. “Tras escuchar 800 voces, encontré las voces correctas, y además son excelentes”, afirmó hace algunas semanas.

image.png

Sin embargo, el director prefirió mantener en secreto la identidad de los actores: “Todavía no lo quiero decir, obviamente es una causa perdida porque el proyecto va a salir en 2026 y no sé cómo podremos mantener el secreto hasta ese momento”, dijo.

Lo que sí confirmó sin rodeos es que, al menos en su versión original en español, "Mafalda" será completamente argentina. “Mi Mafalda es argentina, por lo menos en el idioma español”, afirmó. Aunque está prevista su traducción a distintos idiomas, el director subrayó el carácter local del proyecto, algo que considera esencial para respetar la esencia del universo de Quino.

Lejos de concebir una serie nostálgica o de época, Campanella apostó por una reinterpretación moderna del personaje. “Va a ser una Mafalda actual, moderna ”, aseguró. Si bien elementos reconocibles como el Citroën del papá o las tardes en la plaza seguirán presentes, el relato no estará anclado en los años 60 o 70. “Algunas de esas cosas vamos a mantenerlas, pero no es una pieza de época, no transcurre en los setenta”, aclaró.

La actualización del entorno responde a una pregunta esencial: ¿qué diría Mafalda hoy? Y Campanella respondió con convicción: “Estamos introduciendo algunas cositas un poco más modernas, de las que estamos convencidos Quino hablaría si hubiera seguido con la tira (cómica). Va a transcurrir en el presente”.

Pero el presente no está tan lejos de aquel pasado que Mafalda solía interpelar con agudeza. Campanella lo dijo sin rodeos: “Ese presente no hay que cambiarlo mucho porque ella (Mafalda) ya cuestionaba los problemas de Medio Oriente, de China, el feminismo, el rol de la mujer, el rol de los genios”. Y remató, con su habitual tono irónico: “Como verás, son todos temas que ya no figuran para nada a diario”.