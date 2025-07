La obra de Quino abandona Ediciones de la Flor: qué pasará con Mafalda

Murió Julieta Colombo, sobrina y curadora de Quino. En 2023, murió Julieta Colombo, sobrina y representante legal de la obra de Quino.

Publicar a Quino no sólo consolidó a Ediciones de la Flor como sello independiente con peso cultural, sino que permitió preservar una obra esencial de la historieta en español. "Mafalda", con su mirada filosa, humor ácido y ternura intacta, fue durante años una suerte de voz pública para muchas generaciones. Y en cada nuevo lector, la editorial renovaba ese pacto tácito entre autor, editor y público.

Por eso, la decisión de los herederos de Quino de trasladar la publicación a Penguin Random House marca más que un cambio de imprenta. Representa el fin de una alianza editorial que fue también amistad, militancia cultural y cariño.

Con semejante cambio, se espera que la obra de Quino goce de una mayor distribución internacional y nuevas estrategias comerciales.

Qué hay detrás del cambio de la obra de Quino y su adiós a Ediciones de la Flor

"Quino era familia para mí y si yo seguía publicando libros era por respetar una promesa que le hice cuando me dijo ‘La Flor va a dejar de publicarme cuando vos lo digas’", declaró "Kuki" Miller a diario Clarín tras conocerse el comunicado de Ediciones de la Flor, casa de dibujantes como Fontanarrosa o Caloi.

Desde su perspectiva, la decisión de los sobrinos de reunir toda la edición en el grupo Penguin Random House es, además de una deslealtad, un mazazo a Ediciones de la Flor, que ve ahora su supervivencia inmediata comprometida.

Según su editora, los cinco herederos de Quino tras la muerte de Julieta Colombo, a quien él le legó de por vida el manejo de su obra, no cuestionan el trabajo de edición realizado por De la Flor. El objetivo tal vez sea otro: ampliar la difusión de las creaciones de su tío, incluso aunque eso contradiga sus criterios y cuidados.

"Cuando Quino muere, deja en su testamento como legataria de toda su obra (el manejo y el usufructo) de por vida a Julieta Colombo (sobrina de Alicia, su esposa) que llevaba trabajando con Quino muchísimos años y conocía como nadie todo lo realizado, además de manejar los originales y archivos. A los dos años y medio, dolorosa e inesperadamente muere Julieta (mayo de 2023) y todo queda en manos de los sobrinos de Quino, que por ser sus herederos son los propietarios de los derechos. Pero la que realmente sabía qué quería Quino y que permitía o no hacer con su obra en los más variados usos, era Julieta", advirtió la editora.

Joaquín Salvador Lavado, conocido Quino, posa junto a una escultura de Mafalda en el Parque San Francisco de Oviedo (España), en 2014 / AFP Joaquín Salvador Lavado, conocido como "Quino", posa junto a una escultura de Mafalda en el Parque San Francisco de Oviedo (España), en 2014 / Archivo

De acuerdo al relato de la mujer, los sobrinos del célebre mendocino siempre estuvieron cerca afectivamente, pero sin ninguna intervención en lo relativo a su trabajo.

"Supongo que por lo mismo han tomado decisiones contrarias a las que nuestro admirado y emblemático autor decidió y nunca cambió. Julieta tampoco, porque precisamente por tener las líneas trazadas por Quino directas, concretas, seguidas siempre al pie de la letra, es que él le dejó la responsabilidad a ella de continuar manejando todo", dijo Miller.

Recordando las condiciones de Quino para publicar su obra, a él "le costaba cambiar lo que había salido de entrada. Era muy exigente en cuanto a no hacer modificaciones en texto ni dibujos, aunque con el tiempo algunos no le gustaban tantos. No quería ninguna diagramación que por cambio de ubicación o corte en páginas de los dibujos o textos pudiera dar lugar a una interpretación confusa. Nunca quiso ponerle color a sus dibujos, él decía que él dibujaba en blanco y negro y no usaba color".

"Me llevó como mínimo 10 años hasta conseguir que aceptara ponerle color a las tapas de los nuevos libros de humor. En síntesis: muy minucioso, exigente y 'terco' (esto lo dije delante de él en una reunión con público, y sonriendo con picardía, asintió con la cabeza)", aseguró la responsable de Ediciones de la Flor.