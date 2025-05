"Mensaje en una botella": La película hecha en Mendoza llega a Amazon y Los Andes estuvo con los protagonistas

Luisana viajó a Mendoza junto a su marido Michael Bublé y sus hijos, quienes estuvieron presentes durante las largas jornadas de rodaje. La presencia de su familia en el set fue crucial para la actriz: “Es re importante porque si no, no podría. Imaginate que tengo una bebé de un año, así que viene todos los días al set.” Para ella, su profesión le permite "poder ser madre y poder hacer lo que me gusta como mujer y tener mi espacio también." Sobre el apoyo de su esposo, Michael Bublé, comenta que “hacer una película implica planear, y gracias a Dios sus giras también son planeadas con tiempo. Por lo general trato de elegir proyectos que me permitan hacerlos cuando mis hijos no están en etapa de colegio también... Hasta ahora venimos bastante bien.”

Mensaje en una botella.jpg Muchas de las escenas se filmaron en otras locaciones, aunque la mayor parte de la película transcurre en Mendoza Sofía Silveyra para Amazon Prime Video

El mensaje de la película, sobre los viajes en el tiempo para arreglar el pasado, la conmovió profundamente. “Es muy lindo el mensaje que te deja la película... Muchos se van a ir un poco llorando porque es muy fuerte el final. Habla mucho de la relación que ella tenía con el padre...” El padre de Denise le enseña un truco para solucionar cosas: "escribiendo un papel y poniéndolo adentro de una botella de vino del año en el que deseaba cambiar algo.” Gracias a esto, ella “llega a pasar tiempo con su padre... Es un poco eso el mensaje: a veces uno no vive el presente, y no te detenés a decir: 'Estoy acá con vos ahora, te quiero, te amo, sos importante para mí.’”

Al ser consultada sobre si viajaría al pasado, Lopilato responde: “No sé... al futuro no, me gusta sorprenderme. Al pasado, no sé. Soy más de ese mensaje de: 'No hay que preocuparse, vivamos ahora.’”

Sobre su popularidad y el contacto con los medios, afirma: “Trabajo desde que soy muy chica... crecí con muchos periodistas, me conocen, conocen de dónde vengo, mi familia, todo de mí. Y creo que si no sucediera eso me sentiría extraña.” Destaca además el creciente ambiente latino en Canadá: “Antes no me cruzaba con un latino. Y ahora, de repente, está lleno. Tengo un montón de amigos latinos: de Costa Rica, de Argentina, de México.”

Benjamín Vicuña: La libertad de navegar géneros

Benjamín Vicuña interpreta a David, un personaje que lo lleva a incursionar en la comedia romántica con un toque de fantasía. Describe la película como "muy interesante porque tiene un factor de fantasía que son viajes en el tiempo. Básicamente, es una comedia romántica con un elenco como ustedes ya pueden ver”.

Benjamín Vicuña.jpg Benjamín Vicuña es el personaje encantador que aparece en un momento importante de la vida de Denise (Lopilato). Sofía Silveyra para Amazon Prime Video

David es un personaje peculiar por su literalidad: “Es absolutamente literal, no entiende el doble sentido, no entiende las metáforas. Y ahí radica la comicidad del personaje”.El actor chileno se siente cómodo alternando géneros, tanto en teatro como en televisión o cine: “Es un género que me gusta y que voy también intercalando con otros proyectos... Yo creo que esa es la gracia de ser actor: poder ir navegando diferentes mares”. Sobre lo que más disfruta de la comedia, Vicuña señala el "feedback, la risa del público, ¿verdad? Sentir una sala cuando está llena." Destaca que "las comedias no es un género menor. Podés igual transmitir valores, contenidos, sentimientos, etcétera. Pero en lo particular, reírme, divertirme, sí”.

Al preguntarle en qué género se siente más cómodo, responde: “Sí... comedia o drama. Yo creo que, básicamente, en la libertad de poder habitar todos los géneros. Soy un poquito ambicioso en ese sentido, me gusta."

En sus elecciones profesionales, Vicuña prioriza su vida familiar. "Yo creo que me está clarísimo que me radiqué en Buenos Aires por mis hijos. Mis cinco hijos viven con sus mamás en Buenos Aires, así que por ahí radica mi residencia. Pero me estoy moviendo. Por ejemplo, este año filmé en Uruguay, filmé en España, ahora en Dominicana y me voy también ahora un mes a México con otro proyecto Amazon”. Y agrega: “Siempre he sido bien gitano. Me encanta conocer lugares con mi trabajo”.

Sobre su co-protagonista, Luisana Lopilato, la define como “una súper actriz. Se nota que tiene mucho oficio, trabaja desde chica. Está muy concentrada. Para ella es un rol importante, protagónico... Y creo que hemos tenido muy buena química. Hemos tenido lindas escenas. Hay humor, hay amor también, que son elementos claves. Y eso: ha sido un súper descubrimiento.”

Vicuña es optimista sobre el auge de las plataformas y el retorno del público al cine: “Yo creo que las cosas se transforman. Vino en un momento una cosa así de angustia muy grande para mis colegas, de hablar de que la televisión abierta se acababa. Pero vinieron las plataformas, que empezaron a generar otro tipo de contenido.” Celebra el éxito de películas como "Barbie" y "Oppenheimer", y producciones latinoamericanas como "La memoria infinita". Finalmente, enfatiza que el teatro es el "hogar" del actor.

Luciano Cáceres: El villano oportunista

Luciano Cáceres.jpg El malo de la película, un seductor que termina perdiendo lo que más desea. Sofía Silveyra para Amazon Prime Video

El personaje de Luciano Cáceres está inspirado en famosos estafadores del coleccionismo de vinos, "un tipo muy conocido porque hay esta obsesión... por tener la botella original de un vino de 1850, por ejemplo.”

El rol de Cáceres es complejo y cambiante: “Dependiendo del paso del tiempo y cómo se van alterando los mensajes, me encuentro en distintos estadios con el personaje de Luisana... En un momento soy su pareja, en otro no, pero siempre soy el tóxico y el engañador de la historia. Es un tipo desesperado, oportunista, un buscavidas que quiere hacer negocios a toda costa.”

Luciano resalta la dinámica de la trama que se modifica con las alteraciones temporales, llevando a que los personajes tengan "relaciones distintas, están juntos o no, y la protagonista va descubriendo lo que está pasando.” Se preparó estudiando documentales y, aunque no hizo una formación profunda en vinos, su experiencia en catas le ayudó.

Disfruta interpretar a villanos: “Los villanos son siempre más divertidos, porque el bueno solo padece y tiene reglas que no puede romper.” Aunque su personaje es un villano, no se ve así en la vida real, pero admite que todos pueden caer en actitudes egoístas. Uno de los desafíos fue interpretar un personaje que cambia según el avance del tiempo.

Finalmente, Luciano reflexiona sobre el aprendizaje de su personaje: “El malo es malo siempre, es un eterno perdedor que está más en las apariencias y el engaño que en la realidad. A la larga, eso se paga.” Disfruta de la experiencia de viajar para trabajar: “Poder viajar con el trabajo es hermoso, conocer otros paisajes, salir de nuestra realidad urbana y compartir con el equipo es algo que te queda para toda la vida.”