Es una de las canciones más bellas de la historia del cine: fue compuesta hace 58 años y emocionó al mundo

Una de las canciones de Era una vez en el Oeste cumple 58 años y se mantiene como una de las piezas más emocionantes de Ennio Morricone . Esta melodía, vinculada al personaje de Jill , no fue un agregado posterior, sino una parte fundamental del guion que definió el ritmo de la obra.

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La secuencia es legendaria: Claudia Cardinale baja de un tren en el corazón del Viejo Oeste , rodeada de polvo y construcción. Mientras camina por la plataforma, la cámara se eleva y la melodía majestuosa de Morricone inunda los oídos del espectador en una de las escenas más bellas del cine.

Para Sergio Leone , el director de la película, el trabajo de Morricone no era un simple acompañamiento sonoro, sino un pilar narrativo indispensable . El cineasta reconoció que Ennio, su amigo desde la escuela, sabía exactamente lo que necesitaba para destacar los sentimientos por encima de las palabras.

A diferencia de la mayoría de las producciones donde la banda sonora se añade al final, Leone le pedía a Morricone que escribiera la música antes de las filmaciones . De esta manera, las notas pasaban a ser una parte integrante del guion, permitiendo que la acción se ajustara a la composición musical.

Leone fue claro sobre esta necesidad técnica y artística en sus entrevistas: "La música es indispensable porque mis películas son casi mudas; los diálogos ocupan muy poco espacio". En sus filmes, la música es la encargada de destacar la acción y los sentimientos, cumpliendo la función que habitualmente tienen las líneas de diálogo.

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El legado de Morricone: bandas sonoras que marcaron la historia del cine

Este himno grandioso, asociado al personaje de Jill, rivaliza en popularidad con la melodía hipnótica del "Hombre de la Armónica". A pesar del paso de las décadas, el impacto emocional que genera en el público sigue intacto gracias al virtuosismo de sus creadores.

Morricone, una leyenda de la industria, dejó un legado que incluye obras maestras como Cinema Paradiso, La Misión y Los Intocables. Sin embargo, su trabajo en este western sigue siendo citado como una de las bandas sonoras más ricas y majestuosas jamás creadas.