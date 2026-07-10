10 de julio de 2026 - 16:07

De Carlos Gardel a Charly García: un libro analiza la historia cultura del país a través de las canciones

En el libro "Hoy desperté cantando esta canción", Diego Fischerman ofrece un recorrido apasionante por canciones icónicas.

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Los Andes | Redacción Cultura
Por Redacción Cultura

Desde los tangos de Carlos Gardel hasta las composiciones de Charly García, pasando por Atahualpa Yupanqui, Luis Alberto Spinetta, Aníbal Troilo, Ramona Galarza, Manal y Fito Páez, el periodista y crítico musical Diego Fischerman propone un recorrido por la historia de la música popular argentina en "Hoy desperté cantando esta canción" (Debate), un ensayo que utiliza las canciones como punto de partida para reconstruir la identidad cultural del país.

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Lejos de plantearse como una historia cronológica de la música nacional, el libro adopta una estructura que combina la profundidad del ensayo con la dinámica de una playlist. Según informó Noticias Argentinas, cada capítulo toma una canción emblemática para desplegar una red de influencias, vínculos y continuidades entre compositores, intérpretes, géneros y épocas, revelando cómo las obras dialogan entre sí y con los procesos históricos que marcaron a la Argentina.

A través de ese recorrido aparecen la Buenos Aires del arrabal y de los grandes teatros, el auge de la industria discográfica, el desarrollo del tango, el folclore, el jazz y el rock nacional, al mismo tiempo que se enlazan acontecimientos como la Semana Trágica, la Década Infame, el llamado "malón folclórico", la dictadura de Juan Carlos Onganía, la Guerra de Malvinas y el retorno de la democracia.

En ese mapa musical también tienen un lugar central figuras fundamentales como Carlos Gardel, Enrique Santos Discépolo, María Elena Walsh, Eduardo Falú, Gustavo "Cuchi" Leguizamón, Moris, el Indio Solari, los hermanos Expósito, Luis Alberto Spinetta, Charly García y Fito Páez. Fischerman muestra cómo sus canciones no solo representan momentos artísticos, sino que también reflejan transformaciones sociales, políticas y culturales que atravesaron al país durante más de cien años.

Con un enfoque riguroso, pero accesible para todo tipo de lectores, "Hoy desperté cantando esta canción" invita a volver sobre obras ampliamente conocidas para descubrir nuevas capas de sentido, historias poco difundidas y conexiones inesperadas entre artistas y movimientos musicales.

Nacido en Buenos Aires en 1955, Diego Fischerman es uno de los principales especialistas argentinos en música popular. Autor de libros como Efecto Beethoven, Después de la música y El sonido de los sueños, desarrolla una extensa trayectoria como periodista, crítico y docente. Además, conduce programas en Radio Nacional Clásica, La 2x4 y Radio UBA, y fue distinguido con dos Premios Konex —entre ellos el Konex de Platino— y con la Orden de Caballero de las Artes y las Letras otorgada por el Ministerio de Cultura de Francia.

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