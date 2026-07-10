De Carlos Gardel a Charly García: un libro analiza la historia cultura del país a través de las canciones

Desde los tangos de Carlos Gardel hasta las composiciones de Charly García, pasando por Atahualpa Yupanqui, Luis Alberto Spinetta, Aníbal Troilo, Ramona Galarza, Manal y Fito Páez, el periodista y crítico musical Diego Fischerman propone un recorrido por la historia de la música popular argentina en "Hoy desperté cantando esta canción" (Debate), un ensayo que utiliza las canciones como punto de partida para reconstruir la identidad cultural del país.

Lejos de plantearse como una historia cronológica de la música nacional, el libro adopta una estructura que combina la profundidad del ensayo con la dinámica de una playlist. Según informó Noticias Argentinas, cada capítulo toma una canción emblemática para desplegar una red de influencias, vínculos y continuidades entre compositores, intérpretes, géneros y épocas, revelando cómo las obras dialogan entre sí y con los procesos históricos que marcaron a la Argentina.

A través de ese recorrido aparecen la Buenos Aires del arrabal y de los grandes teatros, el auge de la industria discográfica, el desarrollo del tango, el folclore, el jazz y el rock nacional, al mismo tiempo que se enlazan acontecimientos como la Semana Trágica, la Década Infame, el llamado "malón folclórico", la dictadura de Juan Carlos Onganía, la Guerra de Malvinas y el retorno de la democracia.

En ese mapa musical también tienen un lugar central figuras fundamentales como Carlos Gardel, Enrique Santos Discépolo, María Elena Walsh, Eduardo Falú, Gustavo "Cuchi" Leguizamón, Moris, el Indio Solari, los hermanos Expósito, Luis Alberto Spinetta, Charly García y Fito Páez. Fischerman muestra cómo sus canciones no solo representan momentos artísticos, sino que también reflejan transformaciones sociales, políticas y culturales que atravesaron al país durante más de cien años.

Con un enfoque riguroso, pero accesible para todo tipo de lectores, "Hoy desperté cantando esta canción" invita a volver sobre obras ampliamente conocidas para descubrir nuevas capas de sentido, historias poco difundidas y conexiones inesperadas entre artistas y movimientos musicales.