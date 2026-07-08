8 de julio de 2026 - 16:07

El ECA inaugura tres nuevas muestras: una es un gran homenaje a Luis Quesada

"Quesada por Quesada", "Umbral" y "Soy lo que me compone" abrirán al público este viernes 10 de julio, a las 19, en el ECA Eliana Molinelli.

image
Los Andes | Redacción Cultura
Por Redacción Cultura

El Espacio Contemporáneo de Arte (ECA) Eliana Molinelli renovará su propuesta expositiva con la inauguración de tres muestras que invitan a recorrer distintos lenguajes y sensibilidades del arte contemporáneo. La cita será este viernes 10 de julio, a las 19, en la sede ubicada en 9 de Julio y Gutiérrez, Ciudad de Mendoza, con entrada libre y gratuita.

Leé además

muestra imperdible en maipu: angeles diaz y andres casciani exponen sus obras desde este lunes

Muestra imperdible en Maipú: Ángeles Díaz y Andrés Casciani exponen sus obras desde este lunes

Por Redacción Cultura
Identidades inestables, muestra del artista David Acevedo

Llega "Identidades inestables", de David Acevedo: una muestra inmersiva en la Mansión Stoppel

Por Redacción Cultura

La programación reúne un homenaje a uno de los grandes referentes de la escultura mendocina, un diálogo pictórico sobre la naturaleza y la memoria, y un ensayo fotográfico que explora la identidad a través de la luz y la sombra.

Tres muestras en el ECA

La sala principal estará dedicada a "Quesada por Quesada", una exposición que celebra la obra del maestro Luis Quesada desde una mirada íntima. La curaduría fue realizada por su hija y colaboradora, la artista Acelí Pepe Quesada, quien propone un recorrido por distintas etapas de la producción del escultor.

La muestra reúne esculturas de gran y pequeño formato realizadas en madera calada, laminada, ensamblada y policromada. Además, incorpora cuadros construidos con módulos de madera, grabados y dibujos en carbonilla, entre los que se incluyen piezas que serán exhibidas públicamente por primera vez.

En la Sala El Palomar, la propuesta será "Umbral", una exposición conjunta de Montse Bassols y Noelia Álvarez, donde ambas artistas construyen un diálogo visual en torno a la naturaleza, la memoria y la imaginación.

Mientras Bassols desarrolla paisajes abiertos en los que el color y la luz se desplazan entre la abstracción y la percepción sensorial, Álvarez suma figuras y seres simbólicos que habitan escenarios oníricos, ampliando la experiencia del recorrido.

Por su parte, la Sala Resurgir presentará "Soy lo que me compone", un proyecto fotográfico de David Bou centrado en la exploración de la identidad y la introspección.

A través de imágenes donde la luz y la sombra funcionan como elementos complementarios, el artista propone una reflexión sobre las múltiples dimensiones de la experiencia personal. Cada fotografía se presenta como un registro que invita al espectador a detenerse, observar y establecer un vínculo íntimo con la obra.

Las tres exposiciones podrán visitarse hasta el sábado 26 de septiembre, de lunes a sábados y feriados, de 9 a 19, con entrada libre y gratuita, consolidando al ECA como uno de los principales espacios de difusión del arte contemporáneo en Mendoza.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

arte prehistorico y reciclaje: inaugura una muestra de paleoarte en el museo cornelio moyano

Arte prehistórico y reciclaje: inaugura una muestra de paleoarte en el Museo Cornelio Moyano

Por Redacción Cultura
muestra de fotografias imperdible en el maximo arias: como es negativos encontrados

Muestra de fotografías imperdible en el Máximo Arias: cómo es "Negativos encontrados"

Por Redacción Cultura
musica, costumbres y sabores de nuestra tierra: golondrina ruiz presenta su nuevo libro en la biblioteca san martin

Música, costumbres y sabores de nuestra tierra: Golondrina Ruiz presenta su nuevo libro en la Biblioteca San Martín

Por Redacción Cultura
certamen vendimia 2026: el concurso literario mas importante de mendoza ya tiene a sus seis ganadores

Certamen Vendimia 2026: el concurso literario más importante de Mendoza ya tiene a sus seis ganadores

Por Redacción Cultura