El ECA inaugura tres nuevas muestras: una es un gran homenaje a Luis Quesada

El Espacio Contemporáneo de Arte (ECA) Eliana Molinelli renovará su propuesta expositiva con la inauguración de tres muestras que invitan a recorrer distintos lenguajes y sensibilidades del arte contemporáneo. La cita será este viernes 10 de julio, a las 19, en la sede ubicada en 9 de Julio y Gutiérrez, Ciudad de Mendoza, con entrada libre y gratuita.

La programación reúne un homenaje a uno de los grandes referentes de la escultura mendocina, un diálogo pictórico sobre la naturaleza y la memoria, y un ensayo fotográfico que explora la identidad a través de la luz y la sombra.

La sala principal estará dedicada a " Quesada por Quesada ", una exposición que celebra la obra del maestro Luis Quesada desde una mirada íntima. La curaduría fue realizada por su hija y colaboradora, la artista Acelí Pepe Quesada, quien propone un recorrido por distintas etapas de la producción del escultor.

La muestra reúne esculturas de gran y pequeño formato realizadas en madera calada, laminada, ensamblada y policromada. Además, incorpora cuadros construidos con módulos de madera, grabados y dibujos en carbonilla, entre los que se incluyen piezas que serán exhibidas públicamente por primera vez.

En la Sala El Palomar, la propuesta será "Umbral", una exposición conjunta de Montse Bassols y Noelia Álvarez , donde ambas artistas construyen un diálogo visual en torno a la naturaleza, la memoria y la imaginación.

Mientras Bassols desarrolla paisajes abiertos en los que el color y la luz se desplazan entre la abstracción y la percepción sensorial, Álvarez suma figuras y seres simbólicos que habitan escenarios oníricos, ampliando la experiencia del recorrido.

Por su parte, la Sala Resurgir presentará "Soy lo que me compone", un proyecto fotográfico de David Bou centrado en la exploración de la identidad y la introspección.

A través de imágenes donde la luz y la sombra funcionan como elementos complementarios, el artista propone una reflexión sobre las múltiples dimensiones de la experiencia personal. Cada fotografía se presenta como un registro que invita al espectador a detenerse, observar y establecer un vínculo íntimo con la obra.

Las tres exposiciones podrán visitarse hasta el sábado 26 de septiembre, de lunes a sábados y feriados, de 9 a 19, con entrada libre y gratuita, consolidando al ECA como uno de los principales espacios de difusión del arte contemporáneo en Mendoza.