30 de junio de 2026 - 12:25

Arte prehistórico y reciclaje: inaugura una muestra de paleoarte en el Museo Cornelio Moyano

La institución de Ciencias Naturales y Antropológicas albergará una exhibición que combina recreación científica de fósiles con conciencia ecológica. El público podrá visitar de forma gratuita esta ingeniosa propuesta cultural en la provincia.

Muestra paleoarte
Paleoarte en el Cornelio Moyano
Los Andes | Redacción Cultura
Por Redacción Cultura

El Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Juan Cornelio Moyano inaugurará una novedosa muestra de paleoarte realizada íntegramente con materiales reciclados. La exposición podrá visitarse a partir del sábado 4 de julio y se extenderá hasta el miércoles 30 de septiembre en las instalaciones de la emblemática institución mendocina.

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Esta innovadora propuesta cultural y didáctica está integrada por un total de 20 esculturas confeccionadas en hierro y diversos elementos recuperados.

¿Qué es el paleoarte?

El paleoarte es una disciplina que une la rigurosidad científica con la creatividad artística, permitiendo la reconstrucción visual de antiguos organismos y animales prehistóricos a partir del análisis de la evidencia fósil y las investigaciones paleontológicas.

El objetivo central de la iniciativa consiste en aproximar a la comunidad al conocimiento sobre la historia de la vida en la Tierra, promoviendo de forma simultánea el interés por el cuidado del medio ambiente y las ciencias naturales.

El Museo de Ciencias Naturales Cornelio Moyano

El espacio encargado de albergar la exhibición posee una amplia trayectoria en la región, abocándose de manera profesional a la conservación, protección, estudio y difusión del patrimonio natural y antropológico de Mendoza.

Paleoarte en el Cornelio Moyano

Sus valiosas colecciones y su propio edificio cuentan con una destacada protección legal, habiendo sido declarados Bienes del Patrimonio Cultural de la Provincia mediante una resolución gubernamental en el año 1998. Asimismo, en 2017 la relevancia de su sede edilicia fue reconocida a escala federal al ser declarada oficialmente como Monumento Histórico Nacional.

Actualmente, el personal técnico y profesional del establecimiento trabaja de manera continua para consolidar una propuesta accesible e interactiva que fortalezca el compromiso con la preservación ambiental. Los ciudadanos y turistas interesados en recorrer esta singular muestra de paleoarte con chatarra reciclada podrán hacerlo con entrada completamente libre y gratuita, acercándose directamente a las salas del histórico recinto.

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