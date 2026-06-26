Lanzan la segunda edición del concurso Sifonarte para homenajear al clásico sifón de soda

Ivess presentó oficialmente la segunda edición de Sifonarte , el concurso de arte que convoca a artistas de todo el país a reinterpretar el tradicional sifón de soda , considerado un emblema de la cultura, la gastronomía y las tradiciones populares de la sociedad argentina.

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Desarrollada en colaboración con Buenos Aires Directo de Artistas (BADA) , esta iniciativa busca promover el talento federal y brindar visibilidad a nuevas miradas sobre este ícono.

La convocatoria es completamente libre y gratuita . El período de recepción de propuestas ya inició y permanecerá vigente hasta el lunes 3 de agosto de 2026 .

Para esta ocasión, el certamen contempla dos categorías de participación: Pintura y Afiches/Pósters . En total, se otorgará una suma de 14 millones de pesos en premios , los cuales se distribuirán equitativamente entre los primeros y segundos puestos de cada sección.

Las bases y condiciones, requisitos de participación e inscripción pueden consultarse en: www.sifonarte.com.ar/2026

Embed - Sifonarte 2025

Un jurado especializado se encargará de evaluar las presentaciones para seleccionar 12 obras finalistas. Estas piezas serán exhibidas al público durante la 14ª edición de BADA Argentina, evento que se llevará a cabo del 27 al 30 de agosto de 2026 en el predio de La Rural.

Sifonarte BADA 2025 1 Sifonarte, una muestra con obras inspiradas en el sifón de soda.

La muestra con los trabajos inspirados en el sifón de soda

La muestra especial estará ubicada en el espacio de Ivess, lugar donde los asistentes tendrán la oportunidad de participar de una votación abierta.

La definición de los cuatro ganadores finales surgirá de la combinación entre el criterio del jurado y los votos emitidos por los propios visitantes de la exposición.

Tras el éxito de su primera edición, que consolidó la propuesta al recibir más de 1.000 obras procedentes de diversas provincias argentinas, la organización busca reafirmar este cruce entre identidad cultural y creatividad. Las bases, condiciones y requisitos para realizar la inscripción formal ya se encuentran disponibles en el sitio web oficial de la iniciativa.

En la primera convocatoria, 13 artistas mendocinos se sumaron a la convocatoria.