Retrato de Julio Le Parc: el homenaje ilustrado que compartió el artista Andrés Casciani con Los Andes

La muerte de Julio Le Parc despertó honda congoja en todo el mundo y, especialmente, entre los artistas de la tierra que lo vio nacer.

Adiós a Julio Le Parc: el artista que fascinó al mundo y que tuvo a Mendoza siempre en su corazón

Aquí, la impactante obra de Casciani en la que retrata al maestro Le Parc, de quien, además, dijo: "Le Parc es un artista que se convierte en un compañero en la vida cotidiana: los colores y sus vibraciones no se experimentan más como algo estático, sino como vibración vital en contante palpitación. Le Parc vivirá siempre en nuestra capacidad de percibir".