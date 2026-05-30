Murió el gran artista mendocino Julio Le Parc

sEl plástico nacido en San Martín, de fama mundial, falleció a sus 97 años en París, donde residía desde hace décadas.

Julio Le Parc expone hoy sus obras en el Palais de Tokio

a El artista mendocino Julio Le Parc, uno de los plásticos argentinos más influyentes del último siglo en el mundo, falleció hoy a sus 97 años en París, la capital francesa donde residía desde hace décadas.

Desde ese lugar, especialmente, el nacido en Palmira (San Martín), se convirtió en uno de los referentes del arte óptico, en obras que experimentaban con el uso de la luz, el color y el espacio.

Le Parc, que trabajó la abstracción al explotar al máximo las posibilidades de las formas y los colores planos, también fue un referente del llamado "arte cinético", en el cual las obras (catalogables como escultóricas, aunque no incluyeran el esculpido) ofrecían el movimiento como parte de la propuesta.

La esfera, la imponente obra suya que corona el hall central del Espacio Julio Le Parc en Guaymallén es un excelente ejemplo de esta vertiente, que impulsó especialmente desde la década del 70 en Francia. Esa obra, una esfera compuesta por rectángulos traslúcidos de color rojo, fue donada por el artista y por su hijo, Yamil Le Parc, al espacio antes de su inauguración, en 2012.

A pesar de su avanzada edad, Le Parc seguía trabajando y, por lo que hicieron saber sus allegados, preparaba una retrospectiva de su trabajo de inminente inauguración en el Museo Tate de Londres.