Mariana Coronado convierte en una novela su historia de persecución

La economista y emprendedora debuta en la literatura con Correo no deseado, por editorial Orsai. Es una novela autobiográfica que transforma una crisis personal de acoso en un método de supervivencia emocional. El prólogo es de Hernán Casciari.

La Editorial Orsai presenta Correo no deseado, el primer libro de la economista y emprendedora argentina Mariana Coronado. La obra, de carácter autobiográfico, narra la historia real de su autora a partir de un hecho que transformó su vida de manera definitiva: la recepción de un correo electrónico en el que una mujer desconocida la acusaba de haber destruido su matrimonio.

A partir de ese acontecimiento, Coronado —quien cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito del comercio exterior y la organización de foros económicos— se convirtió en el blanco de un ataque serial, calculado e implacable contra sus redes y contactos.

Mariana Coronada y una historia que cruza fronteras Frente a una furia que buscaba su destrucción, la autora optó por el silencio como estrategia de supervivencia, cargando con la vergüenza en el ámbito privado para no otorgar audiencia a la agresión. El periplo de la historia cruza fronteras geográficas entre Buenos Aires, Utrecht, Edimburgo y Madrid.

Mariana Coronado La economista y escritora Mariana Coronado.

La particularidad de la pieza radica en que no se posiciona desde el lugar de la víctima, sino desde el rol de una auditora. Coronado traslada las herramientas de su formación profesional y su especialidad en comercio exterior al plano de los vínculos personales. De este análisis surge lo que define como el "Algoritmo de la Dignidad", un método de supervivencia estructurado en tres acciones concretas: auditar, aduanar y archivar con respeto.

A través de esta lógica, el texto introduce conceptos inéditos en la literatura de desarrollo personal, tales como los "Hombres Balsa" (aquellos que se benefician de los recursos ajenos en momentos de crisis para luego marcharse sin agradecer), el "Impuesto Oculto" (el costo silencioso de priorizar la paz de los demás sobre la propia) y la "Aduana Emocional", entendida como un filtro exigente y no como un muro. Embed El volumen cuenta con un prólogo del escritor Hernán Casciari, quien destaca la capacidad de la autora para ordenar el dolor, el acoso y la humillación dentro de una estructura lógica. El lanzamiento incluye además contenido complementario en la plataforma Spotify, donde se encuentran disponibles las introducciones de los tres primeros capítulos y la dedicatoria de la obra.