Guillermo Severiche, escritor mendocino radicado en Nueva York, presenta su nueva novela este jueves

El escritor mendocino Guillermo Severiche presentará en Mendoza su nueva novela, "Cochabamba", una obra que explora la identidad argentina desde las herencias bolivianas, los vínculos afectivos y las marcas íntimas del desarraigo.

La cita será este jueves 28 de mayo, a las 19.39, en Arte Justo Bar (Juan B. Justo 261, Ciudad), en una conversación junto a la poeta Victoria Urquiza. Es una oportunidad para conocer de primera mano su obra, ya que Severiche se encuentra radicado en Nueva York.

Publicada por la editorial neoyorquina Chatos Inhumanos, la novela propone una travesía emocional y simbólica que conecta Bolivia, Argentina y Nueva York. El protagonista es Hernán, un inmigrante argentino que vive en Nueva York y que debe regresar a Mendoza para despedirse de su abuelo, un boliviano que llegó décadas atrás al país.

Pero Cochabamba la novela también incorpora escenas oníricas en las que Hernán aparece como un indígena capturado durante la Conquista. Esas secuencias, atravesadas por un castellano influenciado por el quechua y el lunfardo, funcionan como una fisura temporal y lingüística donde dialogan la violencia colonial, la migración contemporánea y las formas heredadas del deseo y la supervivencia.

La publicación de "Cochabamba" también confirma la proyección internacional del autor mendocino. Antes de llegar a Mendoza, el libro tuvo presentaciones en ciudades como Nueva York, Berlín, Bogotá, Cochabamba y Buenos Aires, y continuará luego su recorrido en Santiago de Chile.

Radicado en Nueva York desde 2016, Severiche estudió Letras en la Universidad Nacional de Cuyo y obtuvo un doctorado en Literatura Comparada en Louisiana State University. Además completó un MFA en escritura creativa en español en New York University. Es autor de la novela "El agua viene de noche" y de diversas obras teatrales, además de desempeñarse actualmente como profesor en Fordham University y gerente literario del IATI Theater.