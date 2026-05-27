27 de mayo de 2026 - 12:33

Un conversatorio en Mendoza indaga sobre el rol de la poesía en la escuela secundaria

El encuentro, organizado por el proyecto de investigación "Poéme", reunirá a destacados poetas locales para debatir sobre la mediación lectora y las sensibilidades juveniles.

Luis Alfredo Villalba, poeta mendocino. Foto: Facebook del autor.

Luis Alfredo Villalba, poeta mendocino. Foto: Facebook del autor.

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Los Andes | Redacción Cultura
Por Redacción Cultura

Con el propósito de "abrir un espacio de diálogo y reflexión" en torno al lugar que ocupa la poesía en la escuela secundaria, este jueves 28 de mayo se llevará a cabo el conversatorio titulado ¿Poesía para jóvenes?. La actividad se desarrollará a partir de las 17 en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo.

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El encuentro está organizado por Poéme, denominación del Proyecto de Investigación, cuyo lema es “demorar la mirada para renovar el asombro. La poesía argentina para niños, niñas y jóvenes y la mediación lectora”.

Escritores - Cecilia Restiffo

El evento contará con la participación de tres poetas de Mendoza pertenecientes a distintas generaciones: Luis Alfredo Villalba, Cecilia Restiffo y Greta Martínez. La confluencia de sus respectivas trayectorias permitirá poner en tensión y enriquecer las miradas vigentes sobre la producción poética contemporánea y su vínculo directo con las juventudes.

La propuesta busca fundamentalmente problematizar las prácticas de lectura actuales dentro del aula de nivel medio.

Natalia Greta Martínez
Escritora mendocina, ganadora del Premio Vendimia de Poesía 2025.

Escritora mendocina, ganadora del Premio Vendimia de Poesía 2025.

En ese sentido, los ejes del debate girarán en torno a qué textos poéticos se seleccionan para los estudiantes, cuáles son los intereses y sensibilidades que atraviesan hoy a los lectores jóvenes, y de qué maneras es posible mediar la experiencia lírica en los contextos educativos.

Asimismo, se aspira a propiciar un "intercambio enriquecedor entre la comunidad académica, los docentes tanto en formación como en ejercicio, y quienes producen poesía en el ámbito local". De este modo, la actividad se inscribe en una línea de trabajo que concibe a la mediación lectora como un espacio clave para habilitar encuentros significativos, promoviendo una relación con el género que supere el abordaje escolar tradicional y abra el camino a la exploración, la sensibilidad y el pensamiento crítico.

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