Un conversatorio en Mendoza indaga sobre el rol de la poesía en la escuela secundaria

Con el propósito de "abrir un espacio de diálogo y reflexión" en torno al lugar que ocupa la poesía en la escuela secundaria, este jueves 28 de mayo se llevará a cabo el conversatorio titulado ¿Poesía para jóvenes?. La actividad se desarrollará a partir de las 17 en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo .

El encuentro está organizado por Poéme , denominación del Proyecto de Investigación, cuyo lema es “demorar la mirada para renovar el asombro . La poesía argentina para niños, niñas y jóvenes y la mediación lectora”.

El evento contará con la participación de tres poetas de Mendoza pertenecientes a distintas generaciones: Luis Alfredo Villalba, Cecilia Restiffo y Greta Martínez . La confluencia de sus respectivas trayectorias permitirá poner en tensión y enriquecer las miradas vigentes sobre la producción poética contemporánea y su vínculo directo con las juventudes.

Natalia Greta Martínez Escritora mendocina, ganadora del Premio Vendimia de Poesía 2025.

En ese sentido, los ejes del debate girarán en torno a qué textos poéticos se seleccionan para los estudiantes, cuáles son los intereses y sensibilidades que atraviesan hoy a los lectores jóvenes, y de qué maneras es posible mediar la experiencia lírica en los contextos educativos.

Asimismo, se aspira a propiciar un "intercambio enriquecedor entre la comunidad académica, los docentes tanto en formación como en ejercicio, y quienes producen poesía en el ámbito local". De este modo, la actividad se inscribe en una línea de trabajo que concibe a la mediación lectora como un espacio clave para habilitar encuentros significativos, promoviendo una relación con el género que supere el abordaje escolar tradicional y abra el camino a la exploración, la sensibilidad y el pensamiento crítico.