El Museo Carlos Alonso inaugura dos muestras este viernes: quiénes son los artistas que exponen

El Museo Carlos Alonso - Mansión Stoppel abre dos nuevas exposiciones este viernes . Fabiana Prieto presenta "Compás… donde el caos encuentra el equilibrio", y David Acevedo propone "Identidades inestables".

A puertas abiertas: Mendoza celebra el Día de los Museos con entrada libre y una amplia programación

La inauguración será a las 20 y podrán visitarse hasta el domingo 12 de julio con entrada gratuita.

Con lenguajes estéticos diferentes, ambos artistas desarrollan obras que exploran la experiencia humana a través de la imagen.

En la producción de David Acevedo, la pintura y el dibujo se convierten en espacios de tensión emocional, donde figuras cargadas de intensidad emergen desde lo onírico y lo inconsciente. En contraste, la obra de Fabiana Prieto se construye desde la geometría, el collage, el color y la composición, que dan lugar a piezas donde el ritmo visual y la contemplación ocupan lugar central.

La convivencia de ambas muestras propone un recorrido donde distintas maneras de entender la práctica artística entran en diálogo, habilitando múltiples formas de percepción y encuentro.

Lejos de buscar similitudes formales, la exposición pone en valor la diversidad de miradas, materiales y procesos que atraviesan la producción contemporánea.

Sobre la artista Fabiana Prieto

Fabiana Prieto es una artista visual nacida en San Rafael, Mendoza. Su producción abarca la pintura, el collage, la acuarela y las técnicas mixtas, con un lenguaje visual atravesado por la exploración del color, la geometría y la composición.

A lo largo de su trayectoria ha trabajado distintos formatos y materialidades, alternando procesos de experimentación pictórica con investigaciones vinculadas al mandala, el papel y las estructuras circulares. En sus obras, el ritmo, las capas, el vacío y las relaciones entre forma y espacio adquieren un papel central.

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Es profesora de Artes Visuales y ha desarrollado durante años una extensa labor vinculada a la enseñanza artística y al acompañamiento de procesos creativos. Paralelamente, sostiene su espacio independiente Pequeño Taller, dedicado a la producción y formación en artes visuales.

Ha participado en exposiciones individuales y colectivas en diversos espacios culturales de Mendoza y otras provincias del país. Entre sus muestras más destacadas se encuentran Puzzle, Metáforas, Origen, RE-nacer y Resonancia, en diálogo con las formas que le habitan.

Actualmente, continúa profundizando una búsqueda visual donde la pintura, el collage y la construcción compositiva funcionan como espacios de exploración, contemplación y transformación.

Sobre el artista David Acevedo

David Acevedo Tusoli es un artista mendocino que desarrolla una práctica artística centrada en el dibujo y la pintura como territorios de exploración sensible y psicológica. Su obra, construida sobre soportes tradicionales como papel, tela y madera, se despliega desde una poética neofigurativa donde lo onírico, lo visceral y lo simbólico conviven en permanente tensión.

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Formado en Artes Visuales en la UNCuyo, eligió tempranamente apartarse de los caminos académicos convencionales para profundizar una búsqueda personal atravesada por la intuición, el inconsciente y la experiencia emocional. Desde comienzos de los años 2000 expone de manera independiente y participa en importantes salones y espacios de arte de Mendoza y del país.

En sus obras emergen personajes fragmentados, ambiguos y profundamente humanos, figuras que parecen habitar estados de tránsito entre lo íntimo y lo inquietante. Cada composición funciona como un escenario emocional donde el conflicto interno se vuelve materia pictórica. El gesto, la deformación y la intensidad expresiva construyen imágenes que interpelan al espectador desde un lugar sensorial antes que racional.

Su producción dialoga con una tradición expresionista contemporánea, aunque sostiene una identidad propia marcada por la persistencia de universos simbólicos y una fuerte carga subjetiva. La pintura aparece así como un espacio de resistencia y revelación, donde la imagen no busca representar certezas sino abrir preguntas sobre la condición humana, la memoria y los pliegues del inconsciente.

Ha realizado muestras individuales en diversos espacios culturales de Mendoza, entre ellos el Espacio Contemporáneo de Arte (ECA), la Biblioteca General San Martín y la Legislatura de Mendoza. Sus obras integran colecciones privadas en Argentina, Francia, España, Honduras y Chile.