28 de abril de 2026 - 14:33

Muestra inédita en el Museo Juan Cornelio Moyano: cómo es "Mendoza Negra", que inaugura este jueves

La muestra se inaugurará este jueves 30 de abril, a las 19, y se mantendrá abierta durante mayo y junio, en el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Juan Cornelio Moyano.

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Los Andes | Redacción Cultura
Por Redacción Cultura

El Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Juan Cornelio Moyano será sede de la muestra temporal “Mendoza Negra. Esclavitud, trabajo y cultura afrodescendiente en la historia cuyana”. Será habilitada este jueves 30 de abril, a las 19. La inauguración será con entrada libre, con cupo limitado por orden de llegada.

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La muestra podrá visitarse durante los meses de mayo y junio.

La exposición propone visibilizar la historia de la esclavitud y la presencia afrodescendiente en la región cuyana, integrando resultados de investigaciones históricas recientes desarrolladas en el Conicet y la Universidad Nacional de Cuyo. A través de documentos, imágenes, objetos de museo, literatura y recursos interpretativos on line, la muestra reconstruye trayectorias sociales, laborales y culturales, e interpela los procesos de memoria y patrimonialización que han tendido a invisibilizar estos sujetos históricos.

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La iniciativa, que no tiene precedentes en Mendoza, busca generar un espacio de divulgación y reflexión crítica, las memorias y el patrimonio histórico-cultural afro como dimensión constitutiva de la historia regional, promoviendo una comprensión más compleja de la historia regional y sus configuraciones sociales.

El proyecto cuenta con el aval del Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales (Incihusa–Conicet), el Archivo de Fotografía Histórica (FFyL–UNCuyo), la Cátedra Historia de Mendoza (FFyL–UNCuyo) y la cátedra Literatura Francesa II (FFyL–UNCuyo). Asimismo, ha sido declarado de interés por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo.

El responsable académico y de la curaduría general de la muestra es el doctor Orlando Gabriel Morales, investigador del Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales del Conicet. Además, el historiador Daniel Grilli, director del Archivo de Fotografía Histórica, FFyL–UNCUYO, y la profesora Marine Ruiz, de la Cátedra Literatura Francesa II, FFyL–UNCUYO, están a cargo de la curaduría de fotografías históricas y de literatura, respectivamente. En el equipo de trabajo participan María Victoria Urquiza, Matías Latorre Carabelli, Juliana Marcia Vilchez Pereira, Cecilia Caminos Diez, Oriana Pelagatti y Luis César Caballero.

La muestra se financia a través de fondos concursados en el marco de la convocatoria Ciencia Abierta y Comunicación Pública de la Ciencia (2025), de la Universidad Nacional de Cuyo, obtenidos con el proyecto “Imágenes y Memorias de la Esclavitud y la Diáspora Africana” (director Daniel Grilli).

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