La Inteligencia Artificial es el tema de una nueva muestra en el Espacio Julio Le Parc

La inteligencia artificial se ha convertido en una de las grandes protagonistas del debate contemporáneo y ahora también ocupa el centro de una nueva propuesta artística en Mendoza. Este jueves 11 de junio, a las 19.30, el Espacio Cultural Julio Le Parc abrirá las puertas de "I A Génesis – Apocalipsis" , una exposición organizada por la asociación de artistas visuales Proarte que propone reflexionar sobre las prácticas cotidianas vinculadas al uso de estas tecnologías y su impacto en los procesos de creación artística.

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La inauguración tendrá lugar en el complejo ubicado en Mitre y Godoy Cruz, en Guaymallén, con entrada gratuita y abierta a todo el público.

La muestra reúne más de 60 obras que abarcan distintas disciplinas, entre ellas esculturas, cerámicas, pinturas y fotografías, conformando un recorrido que busca interpelar al espectador acerca de los alcances, desafíos y transformaciones que la inteligencia artificial introduce en el campo del arte contemporáneo.

A través de las distintas propuestas, el público podrá explorar preguntas sobre el presente y el futuro de estas herramientas tecnológicas, así como su influencia en los procesos creativos, los cambios culturales y las nuevas formas de producción artística que emergen en un escenario de acelerada transformación digital.

"I A Génesis – Apocalipsis" también invita a poner en discusión los límites entre la creación humana y la intervención tecnológica, abriendo un espacio para pensar cómo la inteligencia artificial redefine conceptos tradicionales vinculados a la autoría, la creatividad y la expresión artística.

Una asociación dedicada a impulsar a los artistas visuales

La exposición está organizada por Proarte, una asociación de artistas visuales integrada por más de 70 socios activos y honoríficos, entre los que conviven creadores con trayectoria profesional, pintores autodidactas, estudiantes y aficionados.

Constituida formalmente el 31 de octubre de 2011 y con Personería Jurídica vigente, la institución desarrolla una intensa actividad de promoción y difusión de las artes visuales mediante exposiciones, conferencias, cursos de capacitación, publicaciones, concursos y talleres. Además, impulsa iniciativas de integración e intercambio cultural con artistas extranjeros, creadores independientes y diversas asociaciones que nuclean a los hacedores de las artes visuales en Mendoza.

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Los artistas participantes

La muestra contará con obras de Adriana Gómez, Adriana Guillén, Alejandra Ríos, Alexis Delgado, Ana Busso, Ana Groppa, Ana M. Pesle, Andrea Lorca, Andrea Henríquez, Apolinar Vargas, Celia Abdala, Celina Indovino, Claudia Pérez, Claudia Toro, Clementina Bizzotto, Cristina Mourelle, Delia Benegas, Diego García, Gladys Luna, Isaías Nahman, Ivana Navas, Janina Díaz, Jorge Figueroa, Jorge Lobos, Julia Primo, Laura Jofré, Leonardo Pagano, Liliana Cimino, Luis Soria, Marcelo Andrade, Margarita Ramero, Mercedes Ciani, Miguel Mezzatesta, Mariano D'Ulivo, Mónica Baudo, Mónica Cabo, Mónica Peralta, Myriam Arenas, Nancy Dalmasso, Natalia Signorelli, Nélida Zeballo, Olga Romero, Patricia Biondolillo, Patricia Grimalt, Patricia Sabatto, Perla Composto, Ramón Díaz, Raúl Castroman, Romina Vignetta, Silvana Muzzino, Silvana Tumminelli, Sheila Vanella, Stella Maris Gutiérrez, Tania Staskievicz y Vilma Arias.