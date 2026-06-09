Fotografías y música: cómo es la muestra de Ana Zalazar que inauguró en el Le Parc

La muestra, inaugurada el domingo en el Le Parc, se llama "De la mano" y podrá ser visitada hasta el 28 de mayo.

El domingo pasado tuvo lugar en el Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén) la inauguración de la muestra de arte bajo el título "De la mano" de Ana Zalazar.

Se podrá visitar hasta el domingo 28 de mayo y la entrada es gratuita.

"De la mano" es una presentación que vincula la fotografía, la música y otras expresiones en un mismo espacio. La propuesta reúne fotografías interpretativas de canciones de Lucho Aberastain, desarrolladas con diferentes técnicas de iluminación y postproducción que incorporan texturas de fondos, objetos y autorretratos.

image

En el texto curatorial de la obra, la artista expresa: "Me invitó a ser parte de mi historia, con su diáfana mirada, con su sonrisa que se extiende hasta sus manos, compartió su saber conmigo, se comprometió, ofrendó la firma que estampa en la botella. Me abrió las puertas de su casa".