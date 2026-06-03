Estudiantes de Escultura de la UNCuyo presentan la muestra "Versiones"

Con una atractiva propuesta visual y conceptual centrada en la disciplina del volumen, la cátedra de Escultura de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo presentará su nueva exhibición colectiva en la Nave de la UNCuyo.

Muestra de la cátedra de Escultura de la Facultad de Artes de la UNCuyo.

Este jueves 4 de junio, a partir de las 19, el Espacio de Arte Luis Quesada abrirá formalmente sus puertas para albergar la inauguración de Versiones: un recorrido entre el cuerpo y la mirada.

Esta relevante manifestación de las artes visuales locales corresponde a una producción colectiva gestada en el seno de la cátedra de Escultura, perteneciente de forma directa a la Facultad de Artes y Diseño (FAD) de la Universidad Nacional de Cuyo.

La propuesta estética y conceptual de la exhibición invita al público general a sumergirse en un itinerario reflexivo que tiene como ejes principales la representación física, la exploración espacial y los diversos modos en que el espectador interactúa frente al objeto artístico. De esta manera, las producciones exhibidas articulan un diálogo constante entre la corporalidad materializada en las piezas y las interpretaciones estéticas surgidas a partir de la observación atenta.

La cita inaugural se desarrollará en el complejo de la Nave UNCUYO (Parque Central, Ciudad), consolidando una vez más a este emblemático centro como uno de los principales focos para la visibilización, el desarrollo y la difusión de los proyectos académicos y creativos de la comunidad universitaria mendocina. Quienes asistan al encuentro de apertura podrán tomar contacto directo con las obras tridimensionales resultantes del proceso pedagógico e investigativo de las cátedras e interactuar con los propios realizadores de los proyectos.

La entrada para el evento de lanzamiento cultural es de carácter libre para todo público, promoviendo de este modo el acceso directo a las producciones de los nuevos exponentes del circuito local.