Estudiantes de Escultura de la UNCuyo presentan la muestra "Versiones"

Este jueves 4 de junio, a partir de las 19, el Espacio de Arte Luis Quesada abrirá formalmente sus puertas para albergar la inauguración de Versiones: un recorrido entre el cuerpo y la mirada.
Con una atractiva propuesta visual y conceptual centrada en la disciplina del volumen, la cátedra de Escultura de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo presentará su nueva exhibición colectiva en la Nave de la UNCuyo.
Este jueves 4 de junio, a partir de las 19, el Espacio de Arte Luis Quesada abrirá formalmente sus puertas para albergar la inauguración de Versiones: un recorrido entre el cuerpo y la mirada.
Esta relevante manifestación de las artes visuales locales corresponde a una producción colectiva gestada en el seno de la cátedra de Escultura, perteneciente de forma directa a la Facultad de Artes y Diseño (FAD) de la Universidad Nacional de Cuyo.
La propuesta estética y conceptual de la exhibición invita al público general a sumergirse en un itinerario reflexivo que tiene como ejes principales la representación física, la exploración espacial y los diversos modos en que el espectador interactúa frente al objeto artístico. De esta manera, las producciones exhibidas articulan un diálogo constante entre la corporalidad materializada en las piezas y las interpretaciones estéticas surgidas a partir de la observación atenta.
La cita inaugural se desarrollará en el complejo de la Nave UNCUYO (Parque Central, Ciudad), consolidando una vez más a este emblemático centro como uno de los principales focos para la visibilización, el desarrollo y la difusión de los proyectos académicos y creativos de la comunidad universitaria mendocina. Quienes asistan al encuentro de apertura podrán tomar contacto directo con las obras tridimensionales resultantes del proceso pedagógico e investigativo de las cátedras e interactuar con los propios realizadores de los proyectos.
La entrada para el evento de lanzamiento cultural es de carácter libre para todo público, promoviendo de este modo el acceso directo a las producciones de los nuevos exponentes del circuito local.
La muestra constituye una buena oportunidad para apreciar las tendencias actuales en el modelado y la experimentación volumétrica de la región.