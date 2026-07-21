21 de julio de 2026 - 15:26

Llega "Íconos", la nueva muestra del artista plástico Daniel Genovesi

Park Hyatt Mendoza anunció la inauguración de “Íconos”, la nueva exposición del artista plástico argentino Daniel Genovesi. La muestra abrió sus puertas al público el pasado 23 de julio y permanecerá exhibida hasta finales de octubre en la galería del hotel.

Nueva muestra plástica del artista Daniel Genovesi.

Nueva muestra plástica del artista Daniel Genovesi.

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Los Andes | Redacción Cultura
Por Redacción Cultura

Park Hyatt Mendoza anunció la inauguración de “Íconos”, la nueva exposición del artista plástico argentino Daniel Genovesi. La muestra abrirá sus puertas al público el jueves 23 de julio y permanecerá exhibida hasta finales de octubre en la galería del hotel.

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Originario de Mendoza y actualmente radicado en la Ciudad de Buenos Aires, donde desarrolla su producción artística en su atelier del barrio de Palermo Hollywood, Genovesi se ha consolidado por una obra de fuerte impronta Neo Pop.

Esta propuesta se caracteriza por el uso vibrante del color y una singular combinación de referencias provenientes del arte, el diseño y la cultura popular.

Su presencia en este espacio representa, además, un reencuentro con su provincia natal, al compartir por primera vez esta nueva serie con el público mendocino.

De qué se trata la muestra Íconos de Daniel Genovesi

En la serie “Íconos”, el expositor explora la construcción de la memoria visual colectiva mediante el encuentro entre el arte clásico y la imaginería pop urbana.

De este modo, rostros, símbolos y figuras reconocibles convergen en composiciones donde las referencias se superponen y resignifican, generando un diálogo entre distintas épocas, lenguajes y universos culturales.

Genovesi: su formación

La formación académica de Genovesi en Arquitectura, Diseño y Dirección Audiovisual se refleja directamente en su producción, la cual integra elementos de estructura, composición y narrativa visual. A través de técnicas como la pintura y el collage, el autor construye obras dinámicas que invitan a reflexionar sobre la manera en que las imágenes circulan, permanecen y moldean la identidad contemporánea.

Con proyección internacional, el plástico argentino ha participado previamente en destacadas ferias del sector como arteBA y Red Dot Miami, y sus trabajos forman parte de colecciones privadas en distintos países. La exposición actual en la galería de Park Hyatt Mendoza podrá visitarse de manera gratuita y continuará abierta durante los próximos meses hasta su finalización a fines de octubre.

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