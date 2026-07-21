Liliana Bodoc: la Biblioteca San Martín la homenajea con el estreno de un cortometraje

En el marco del Día Provincial de la Literatura Infantil y Juvenil , la Biblioteca Pública General San Martín llevará a cabo un homenaje especial dedicado a la célebre escritora y poeta Liliana Bodoc .

El encuentro se desarrollará hoy martes 21 de julio , a partir de las 15 , en las instalaciones de la institución ubicadas en la Avenida San Martín 1843 de la Ciudad de Mendoza.

La iniciativa, organizada en conjunto entre la Biblioteca Pública General San Martín, la Fundación Bodoc y el Espacio de Literatura Infantil y Juvenil, tendrá como eje central el estreno exclusivo del cortometraje Cuando San Pedro viajó en tren .

Se trata de una realización audiovisual íntegramente mendocina basada en la recordada obra de la autora santafesina radicada desde su infancia en territorio mendocino .

Tras la proyección de la pieza cinematográfica, los presentes podrán sumarse a una actividad de carácter lúdico y recreativo vinculada al argumento de la historia, mientras que el cierre del evento estará a cargo de la cantautora local Analía Garcetti con un espectáculo musical.

La celebración inspirada en Liliana Bodoc

La provincia de Mendoza conmemora cada 21 de julio esta efeméride en tributo al nacimiento de Bodoc, instaurado tras su fallecimiento en 2018 para destacar a una de las figuras más trascendentes de la literatura infantil, juvenil y fantástica del país.

La escritora irrumpió con fuerza en el campo editorial en el año 2000 con Los días del venado, primer volumen de la aclamada La saga de los confines.

Con más de veinte títulos publicados —entre los que sobresalen El espejo africano, galardonado con el Premio Barco de Vapor en 2008, Amigos por el viento y Presagio de carnaval—, la obra de Bodoc fue traducida a múltiples idiomas. Su legado se consolidó por la creación de un universo épico fuertemente impregnado por la identidad y las tradiciones latinoamericanas.