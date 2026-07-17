"Quesada por Quesada", una muestra que hay que visitar en el ECA: la belleza geométrica de la vida

Hay algo en el silencio del ECA en una mañana cualquiera mendocina que recuerda, inevitablemente, al estudio de un artista. La sutil gravitación entre las obras mientras se deambula por el espacio central, de admirable proporción y geometría, atravesado por las luces oblicuas de la cúpula, nos confirma que Luis Quesada y el Espacio Contemporáneo de Arte Eliana Molinelli son un raro caso de fusión, de completa armonía entre las formas .

Pero no es ningún descubrimiento. Esa feliz coincidencia ya se produjo muchas otras veces (hay que recordar nomás la monumental retrospectiva del 2012). Y se concreta ahora una vez más, en esta especie de operación de rescate, de memoria y, fundamentalmente, de justicia, llamada " Quesada por Quesada " (de lunes a sábados y feriados, de 9 a 19, con entrada gratuita, hasta el 26 de septiembre).

Porque la muestra , que celebra lo que habría sido el 103 aniversario de su nacimiento (falleció en 2023, a los 98 años), es mucho más que una exposición retrospectiva. Es una especie de revelación. Y lo es porque quien guía la mano y la mirada (quien organiza este laberinto de maderas policromadas) no es una comisaria externa, ni un curador académico con sus guantes blancos, sino Acelí “Pepe” Quesada , su propia hija. Fue su colaboradora durante décadas, la testigo que vio cómo la mano de Luis no distinguía entre una silla y una escultura, entre un grabado y un mural.

En los dos retratos que se pueden ver a mitad del recorrido (el de Luis, capturado por la tinta de Justo Barboza en San Juan, en 1966, y el de Acelí, dibujado por el propio Quesada ese mismo año) se advierte el juego de espejos. Es la historia de una transmisión, de un lenguaje que se pasa de padres a hijos no solo en los genes, sino en una manera de vivir la vida a través del arte.

Al recorrer la sala, la primera impresión es la de una coherencia feroz . Ya lo alerta Gabriela Moreno en el texto curatorial. El llamado "universo Quesada" sigue siendo extraordinariamente singular. La madera, por supuesto, ocupa el centro de ese universo. Cortada, ensamblada, laminada, policromada, perforada, aparece transformada en esculturas y relieves. Sus piezas de madera (las hay totémicas y pequeñas como juguetes), los murales construidos con módulos, las (contadas) carbonillas y los grabados parecen pertenecer a un mismo idioma.

Es que Quesada logró algo poco frecuente: construyó un lenguaje. Y un lenguaje, como ocurre con la poesía o la música, admite variaciones infinitas sobre unas pocas obsesiones. Esta gramática está hecha de la repetición de siluetas recortadas y de pequeñas formas. Lo que en otros artistas sería redundancia, en él termina siendo un territorio en expansión.

En ese territorio, las formas recuerdan, además de tótems, máscaras, animales y signos antiguos, pero también dialogan con la abstracción geométrica. Es un imaginario propio, inconfundible, donde lo lúdico no altera el rigor constructivo.

En el fondo, uno puede intuir la convicción que guiaba a Quesada: que el arte no es un lujo ni un adorno, sino una forma de hacer más habitable la vida. Es por eso que no hay jerarquías en su obra: el diseño de la curva de un objeto funcional como una silla o la complejidad de un mural de madera calada y policromada tienen el mismo peso. Es el artista que unió vida y obra sin costuras.

"Fundador de la creencia de que el mundo y sus habitantes podemos ser mejores, solidarios, fraternales, su legado trasciende lo artístico para convertirse en una ética de vida que Mendoza tiene la responsabilidad de custodiar y transmitir", escribió Gabriela Moreno.

Y aquí aparece la urgencia. Caminar entre estas piezas produce una suerte de vértigo: un artista casi centenario, que creó mucho, de forma incansable, en los soportes más diversos, que logró el reconocimiento fuera de la provincia y encarnó una idea profundamente humanista y colectiva del arte. ¿Cómo es posible que un legado de esta magnitud no tenga una casa propia abierta al público, un archivo sólido, una fundación que lo resguarde y que lo ponga en el lugar que merece? La obra de Quesada no puede quedar a merced del azar o de la memoria fragmentada de los privados. Es patrimonio de Mendoza y, como tal, reclama una custodia que trascienda la temporalidad de una exhibición.

Más muestras en el ECA

Por su parte, en la Sala El Palomar tiene lugar "Umbral", una muestra conjunta de Montse Bassols y Noelia Álvarez. La exposición plantea un diálogo que explora diferentes formas de vinculación con la naturaleza, la memoria y la imaginación. La pintura de Bassols se enfoca en paisajes expansivos donde el color y la luz oscilan entre la abstracción y la experiencia sensorial. En tanto, la obra de Álvarez complementa el recorrido con figuras y seres simbólicos en contextos oníricos.

Finalmente, en la Sala Resurgir se exhibe "Soy lo que me compone", un proyecto fotográfico de David Bou que indaga en la identidad y la introspección. A través de un lenguaje visual que utiliza la luz y la sombra como fuerzas complementarias, el autor explora las facetas de la experiencia personal. Cada fotografía funciona como un registro que propone al espectador una pausa para la observación.