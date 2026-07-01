La policía no muestra piedad con los monopatines eléctricos y aplica 400 multas en un solo operativo

Durante un operativo masivo en Viena, la policía detectó scooters eléctricos circulando a 71 km/h, casi el triple del límite legal permitido de 25 km/h.

La policía de Viena desplegó un operativo masivo para controlar el tránsito de bicicletas y monopatines eléctricos. El resultado fue contundente: 400 sanciones en un solo día tras detectar infracciones graves que ponen en riesgo la seguridad vial en las calles de la capital austríaca.

La acción fue coordinada por la LPD Wien y abarcó varios distritos de la ciudad. Aunque el foco principal estaba puesto en la micromovilidad, los agentes también inspeccionaron vehículos motorizados para asegurar el cumplimiento de las normas de convivencia urbana vigentes que rigen para todos los ciudadanos.

image ¿A qué velocidad circulaban los monopatines eléctricos en Viena? Lo más sorprendente del operativo fue el hallazgo de once monopatines eléctricos que superaban ampliamente el límite legal de 25 km/h. Mediante el uso de bancos de pruebas de rodillos móviles, los agentes comprobaron que algunos vehículos alcanzaban velocidades de entre 45 km/h y 71 km/h.

Estas velocidades transforman a un monopatín de uso personal en un vehículo de alta peligrosidad sin los seguros ni las protecciones estructurales necesarias. La policía subrayó que estas modificaciones son ilegales y representan una amenaza tanto para los conductores como para los peatones que comparten el espacio público.

image ¿Cuántas multas aplicó la policía de Viena? En total, los oficiales emitieron 110 denuncias formales y 299 multas directas, conocidas como mandatos de órgano. El despliegue no tuvo contemplaciones con quienes circulaban por zonas prohibidas o ignoraban las señales de tránsito básicas, buscando reducir los accidentes en áreas de alta densidad.