El drástico cambio que quieren exigirle a los mendocinos que usan monopatines eléctricos

Los monopatines eléctricos ganan presencia entre los mendocinos y otra vez se pone sobre la mesa el tema de la seguridad vial asociada a dichos medios de transporte . Es algo que se plantea hace años, enmarcado en vacíos legales en cuanto a las exigencias.

Se han ocupado del asunto algunos proyectos de ley y también desde la Policía Vial y otras áreas. Ahora, un nuevo proyecto presentado en la Legislatura de Mendoza plantea la posibilidad de exigir licencia de conducir para su uso.

El diputado provincial Gustavo Perret presentó un proyecto de Ley que propone exigir licencia de conducir a quienes utilicen Dispositivos de Movilidad Personal, como los monopatines eléctricos.

La iniciativa propone modificar la Ley Provincial de Seguridad Vial para que los conductores de estos vehículos cuenten con licencia Clase A, que habilita a manejar motocicletas y ciclomotores.

El legislador sanrafaelino explicó que el crecimiento de este medio de transporte obliga a actualizar las normas vigentes para garantizar una circulación más segura. “Los monopatines eléctricos ya forman parte de la realidad urbana, por lo que es fundamental que quienes los conduzcan conozcan las normas de tránsito y estén preparados para convivir de manera segura con peatones y otros vehículos", apuntó.

“La libertad de elegir nuevas formas de movilidad debe estar acompañada por la responsabilidad de respetar las normas que protegen la vida y la seguridad de todos. Por eso creemos que Mendoza puede dar un paso innovador con una regulación tan moderna como necesaria”, concluyó diciendo Perret.

Infracciones en aumento y falta de control

Desde 2023 está planteado el tema, tal cual publicó por aquel entonces Los Andes. En ese momento, las advertencias de las autoridades ya anticipaban el vacío normativo en el que se movían estos rodados.

Según señalan quienes se ocupan de la seguridad vial, las infracciones de quienes conducen monopatines eléctricos van en aumento. Sobre todo advierten sobre la vulnerabilidad de estos usuarios y los riesgos que implica la falta de resultados.

Las faltas cometidas en el Gran Mendoza configuran un mapa de riesgo diario. “En general son personas jóvenes, andan por la vereda y no por la calle, andan por el lado izquierdo de la calle que es el carril rápido y no por el derecho como deberían, no respetan el disco pare o las encrucijadas (cruce de calles), sobre todo cuando hay red semafórica”, enumeró en una nota con Los Andes por aquel entonces el comisario inspector Javier López, Jefe de Operativo de la Policía Vial de Mendo

Entre las faltas se cuenta que muy frecuentemente no llevan casco, con los consecuentes riesgos. Agregó que los jóvenes muchas veces no llevan el DNI cuando es un requisito para circular en este tipo de vehículos o les falta la iluminación correcta que es blanca adelante y roja atrás.

El marco legal y los nuevos pedidos

Si bien este tipo de dispositivos no estaban incluidos en la Ley de Seguridad Vial original vigente en la provincia, la N° 9024, en 2019 entró en vigencia la ley de Movilidad Personal, N° 9333 de Mendoza. Esta es una modificatoria de la primera e incluye justamente parámetros sobre el uso de este tipo de movilidad denominada dispositivo de movilidad personal.

A la par de la exigencia de la licencia de conducir que ahora sumó Perret, la presión regulatoria en la Legislatura sumó otro frente. El senador Pedro Serra (Frente de Todos) había presentado un proyecto por el que apuntaba a que se exigiera un seguro contra terceros.

“Lo que estamos proponiendo es modificar tres artículos de la Ley Tránsito para que se incorpore el seguro obligatorio. También deben tener el casco, luces identificadoras y el chaleco refractario, que es importante porque no se ve nada a la noche”, aseguró el legislador sobre la necesidad de ponerle un freno a la desprotección en las calles mendocinas.