Seguridad: inauguraron la nueva playa de secuestros viales del Gran Mendoza con gestión tercerizada

El gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad , Mercedes Rus , visitaron la nueva playa de secuestros viales del Gran Mendoza , ubicada en el carril Rodríguez Peña, en Coquimbito, que operará de forma tercerizada por privados .

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El esquema de servicios incluye traslado, depósito, custodia y disposición final , con financiamiento a través del sistema de infracciones y la compactación de unidades no reclamadas .

Con este nuevo sistema, el operador adjudicatario se hará cargo de la logística completa : desde el acarreo hasta la compactación o remate de los vehículos no reclamados por sus propietarios , en el marco de causas viales y conforme a lo establecido por la Ley de Tránsito 9024 , recientemente reformada para agilizar estos procesos.

El modelo forma parte de una licitación pública adjudicada por la Provincia para la gestión integral de los secuestros vehiculares. El sistema contempla la participación de las empresas Acmet (Acindar Metálicos) y Menserv , que estarán a cargo de la operación bajo un esquema de concesión.

El contrato, proyectado a 10 años , prevé una inversión superior a $13.000 millones , que será afrontada por el concesionario. El sistema se autofinancia mediante el cobro del acarreo y depósito a los infractores, junto con los ingresos por compactación, por lo que no implica erogaciones directas para el Estado .

El servicio comenzará a operar con los secuestros viales del Gran Mendoza y luego se extenderá progresivamente al resto de la provincia, informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Monitoreo de cada vehículo

Uno de los ejes del nuevo modelo es la incorporación de herramientas tecnológicas. La operatoria será informatizada mediante plataformas que permitirán registrar el ingreso, ubicación, permanencia y egreso de cada rodado, facilitando el control y el acceso a información en tiempo real.

Además, se incorporarán mecanismos de trazabilidad, que permitirán seguir el recorrido de cada vehículo desde su ingreso hasta su disposición final —devolución, remate o compactación—, fortaleciendo la transparencia del sistema.

Según explicó Nicolás Puglisi, responsable del área administrativa y digital del predio, el funcionamiento está centralizado en tres aplicaciones que permiten seguir en detalle el recorrido de cada vehículo.

Desde el momento en que un rodado es secuestrado en la vía pública, el sistema registra su ubicación mediante GPS y documenta su estado con imágenes. Ese seguimiento continúa durante el traslado y se completa al momento del ingreso a la playa, donde vuelve a registrarse con fotos y datos que quedan cargados en la plataforma.

Playa de secuestros-Mendoza La nueva playa de secuestros viales del Gran Mendoza será operada por privados. Prensa Gobierno

Toda la información se procesa en tiempo real y sin uso de papel. El sistema permite conocer no solo dónde está cada vehículo, sino también cuánto tiempo permanece en el predio y en qué instancia administrativa se encuentra, ya sea a la espera de retiro por parte de su propietario o dentro del circuito de disposición final.

El mismo circuito se cierra cuando el titular del vehículo se presenta a retirarlo. En ese momento, el egreso también queda registrado digitalmente, completando la trazabilidad completa del rodado dentro del sistema.

Además del control digital, la playa cuenta con un sistema de vigilancia permanente. El predio está monitoreado por 26 cámaras y dispone de seguridad las 24 horas, lo que permite reforzar el control sobre los vehículos y garantizar la custodia durante toda su permanencia.

Mercedes Rus destacó el nuevo sistema

La ministra Mercedes Rus presentó el nuevo sistema integral de gestión de secuestros vehiculares y destacó que se trata de una herramienta clave para “darle orden a todo el sistema de secuestros, tanto viales, municipales como judiciales”, al tiempo que permite resolver problemas ambientales y de seguridad asociados a la acumulación de chatarra.

Explicó que la iniciativa busca terminar con una situación que “no funcionaba bien con el orden público y con la seguridad”, ya que las playas de secuestro acumulaban vehículos sin disposición final, lo que generaba contaminación y también focos de inseguridad.

Rus subrayó que la reforma de la Ley de Tránsito impulsada en 2024 “permitió acortar plazos y reducir la burocracia”, evitando que los vehículos permanezcan durante años en las playas.

Mercedes Rus-playa de secuestros La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, observó el nuevo sistema de custodia de vehículos secuestrados Prensa Gobierno

Luego, señaló que este proceso ya muestra resultados concretos, con cerca de 6.000 toneladas compactadas en una primera etapa y más de 10.000 toneladas en la actual, lo que calificó como “muy importante para ordenar el sistema”.

Además, destacó la incorporación de tecnología para garantizar la trazabilidad de cada vehículo y un monitoreo permanente de las playas, lo que permitirá conocer en tiempo real “cuáles son los vehículos, cuándo ingresan y por qué motivo”.

Indicó que este modelo se extenderá progresivamente a toda la provincia, con intervenciones previstas en el Este, Valle de Uco y el Sur.

Policías volvieron a sus funciones

La ministra explicó la decisión de tercerizar el servicio al señalar que la Policía debe concentrarse en tareas operativas y no en la custodia de vehículos.

En ese sentido, sostuvo que “no quería policías detrás de un escritorio o custodiando chatarra” y comentó que, de esta manera, se permitirá reasignar recursos humanos y optimizar costos logísticos y tecnológicos.

Según informaron desde Seguridad, son 100 policías los que se veían afectados a la custodia de estos espacios y, con la tercerización del servicio, fueron liberados para volver a sus funciones de prevención.

También Rus señaló que el nuevo sistema facilita la aplicación de la ley en problemáticas como las picadas ilegales, ya que “ahora se contará con capacidad para trasladar y almacenar los vehículos secuestrados”.

Afirmó que “estamos secuestrando motos todas las noches” y que el nuevo esquema permitirá sostener esos operativos sin que la gestión de los secuestros se convierta en un obstáculo.

En relación con la extensión del sistema, indicó que el plan contempla avanzar durante este año en el Este provincial, particularmente en San Martín, y luego continuar en otros oasis, con el objetivo de cubrir todo el territorio.

Descontaminación de predios

La inauguración se enmarca en una política que incluyó el saneamiento de la histórica Playa San Agustín, donde se compactaron más de 28.000 vehículos acumulados durante décadas.

Actualmente, en la provincia hay entre 22.000 y 25.000 vehículos secuestrados, lo que durante años generó saturación en playas y comisarías, informaron desde Seguridad. Y agregaron que una parte importante —cerca del 70% en algunas playas— está vinculada a causas judiciales y permanece bajo custodia hasta su resolución.

El nuevo sistema apunta principalmente a ordenar los secuestros por infracciones viales, que dependen del Ejecutivo provincial y serán centralizados en la nueva playa.

En ese marco, la reforma de la Ley de Tránsito 9024 redujo de seis a dos meses el plazo para disponer de vehículos no reclamados, lo que permitirá avanzar más rápido en su compactación o remate y evitar nuevas acumulaciones.